به گزارش خبرنگار مهر، محسن جاپلقی در جریان سفر علیرضا قاری قرآن معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان ، مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اصفهان مسعود منتظری، امیر کرم‌زاده مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان و مدیرکل پست به خوانسار، با اشاره به اجرای چند پروژه عمرانی، فرهنگی و گردشگری در این شهرستان اظهار کرد: امروز شاهد برگزاری رویدادی ترکیبی در حوزه‌های عمرانی، فرهنگی و گردشگری هستیم که در فاز نخست آن، کارخانه آسفالت خوانسار افتتاح و بهره‌برداری از آن آغاز می‌شود.

وی با بیان اینکه اجرای پروژه کارخانه آسفالت به دلیل شرایط اقتصادی، شرایط جنگی و پیچیدگی‌های موجود در ماه‌های گذشته با دشواری و تأخیر همراه بود، افزود: با تلاش و همت مجموعه شهرستان، این پروژه امروز به ثمر نشسته و آماده بهره‌برداری شده است.

جاپلقی با اشاره به قدمت حدود ۴۰ ساله کارخانه آسفالت قبلی خوانسار تصریح کرد: کارخانه پیشین ظرفیت تولید ۸۰ تن آسفالت در ساعت را داشت، اما در پروژه جدید، ظرفیت تولید به ۱۲۰ تن در ساعت افزایش یافته و کارخانه به تجهیزات تمام‌اتوماتیک مجهز شده است.

وی ابراز امیدواری کرد که بهره‌برداری از این مجموعه در سال‌های آینده برکات فراوانی برای مردم شهرستان به همراه داشته باشد و دغدغه دیرینه شهروندان خوانساری در حوزه تأمین آسفالت و اجرای پروژه‌های عمرانی را برطرف کند.

امضای تفاهم‌نامه راه‌اندازی موزه تاریخ و فرهنگ خوانسار

جاپلقی در ادامه به برنامه امضای تفاهم‌نامه راه‌اندازی موزه تاریخ و فرهنگ خوانسار اشاره کرد و گفت: در فاز بعدی این رویداد، تفاهم‌نامه‌ای با حضور امیر کرم‌زاده، مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان، برای تجهیز و راه‌اندازی موزه تاریخ و فرهنگ شهر خوانسار امضا خواهد شد.

وی با اشاره به سفر سیدرضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، به این شهرستان اظهار کرد: در جریان این سفر مقرر شد خانه تاریخی ابهری که عرصه و اعیان آن در مالکیت شهرداری قرار دارد، به موزه تاریخ و فرهنگ خوانسار تبدیل شود.

جاپلقی ضمن قدردانی از تلاش‌های مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان و مجموعه همکاران وی برای پیگیری این طرح افزود: تلاش ما این است که در کوتاه‌ترین زمان ممکن، موزه تاریخ و فرهنگ خوانسار راه‌اندازی شود تا ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری این شهر قدیمی، غنی، زیبا و سرسبز به‌درستی معرفی شود.

وی تأکید کرد: این موزه باید بتواند بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی خوانسار را به نمایش بگذارد و زمینه معرفی شایسته این شهر به گردشگران و علاقه‌مندان به فرهنگ و تاریخ را فراهم کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آغاز پروژه جی‌نف با حضور مدیرکل پست اظهار کرد: این پروژه چند سال پیش ابلاغ شده بود، اما به دلیل وجود خلأهای اطلاعاتی در شهر، به‌ویژه در زمینه ممیزی املاک و تکمیل اطلاعات مورد نیاز، اجرای آن با وقفه مواجه شد.

وی افزود: به همین دلیل، ناچار شدیم فرآیند ممیزی را مجدداً انجام دهیم که این اقدام حدود دو سال زمان برد، اما اکنون مقدمات لازم فراهم شده و شرایط برای رونمایی و آغاز اجرای پروژه جی‌نف در خوانسار مهیاست.

تأکید بر تسریع در تکمیل پروژه کمربندی خوانسار

جاپلقی در ادامه با اشاره به بازدید انجام‌شده از کمربندی خوانسار با حضور علیرضا قاری قرآن، مسعود منتظری و جمعی از مسئولان، خواستار توجه ویژه به رفع نقاط حادثه‌خیز و تسریع در اجرای این پروژه شد.

وی با بیان اینکه برخی نقاط شهر از جمله سرازیری بلوار معلم، سرازیری بلوار نماز و سرازیری خیابان ۱۳ محرم، به دلیل شرایط مسیر و تردد خودروها نیازمند توجه ویژه هستند، اظهار کرد: بیمارستان نیز در محدوده خیابان ۱۳ محرم قرار دارد و این موضوع اهمیت ایمن‌سازی مسیر را دوچندان می‌کند.

جاپلقی با اشاره به حوادث ترافیکی متعدد و آمار تلفات ناشی از آن‌ها در شهر و ورودی‌های شهر گفت: کمربندی خوانسار از مطالبات جدی و به‌حق مردم است و انتظار داریم این پروژه با جدیت بیشتری در دستور کار قرار گیرد.

وی ضمن قدردانی از مسئولان استانی، به‌ویژه مدیران حوزه راه و شهرسازی، ابراز امیدواری کرد با همراهی و مساعدت مجموعه مدیریت استان، روند اجرای پروژه شتاب بیشتری بگیرد.

محدودیت‌های جغرافیایی و هزینه‌های بالای اجرای پروژه‌های عمرانی در خوانسار

جاپلقی با اشاره به شرایط خاص جغرافیایی خوانسار خاطرنشان کرد: اجرای پروژه‌های عمرانی در این شهرستان به دلیل کوهستانی بودن منطقه، جنس زمین و بالا بودن سطح سنگ بستر، با محدودیت‌های فنی و اجرایی متعددی همراه است و هزینه اجرای پروژه‌ها در خوانسار چندین برابر بسیاری از شهرهای استان و حتی برخی شهرهای کشور است.

وی افزود: محدودیت ماشین‌آلات نیز یکی دیگر از مشکلات موجود در روند اجرای پروژه کمربندی است و در حال حاضر عملیات اجرایی با امکانات محدود، از جمله یک دستگاه بلدوزر، اما با تمام توان مجموعه در حال پیگیری است.

جاپلقی ادامه داد: تلاش می‌کنیم عملیات کوه‌بری و خاک‌برداری مورد نیاز در کوتاه‌ترین زمان ممکن به سرانجام برسد تا زمینه اجرای پل‌های پروژه فراهم شود و پس از آن، عملیات زیرسازی و آسفالت مسیر در دستور کار قرار گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت ویژه از پروژه کمربندی خوانسار گفت: با توجه به حوادث ترافیکی و مشکلات ناشی از آن برای شهروندان، انتظار داریم این پروژه به‌صورت جدی در اولویت برنامه‌های اجرایی استان قرار گیرد.

جاپلقی با تأکید بر آمادگی مجموعه شهرستان برای همکاری در اجرای این طرح اظهار کرد: ما برای پیشبرد پروژه کمربندی خوانسار با تمام توان پای کار هستیم و امیدواریم با حمایت و مساعدت مسئولان استانی، این مطالبه مهم مردم هرچه سریع‌تر وارد مراحل اجرایی بعدی شود.