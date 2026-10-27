به گزارش خبرنگار مهر٬ سید حسین جعفری صبح سه‌شنبه در نشست با مسئولان ادارات و دستگاه‌های اجرایی مستقر در بخش ارم اظهار کرد: فرماندار دشتستان طی نامه‌های متعدد، مصوبات این سفر را به مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان ابلاغ کرده و بر اجرایی‌شدن آنها در چارچوب زمان‌بندی مشخص تأکید کرده است.

وی با تأکید بر اینکه پیگیری مصوبات سفر فرماندار نباید محدود به مکاتبه و جلسه باشد، افزود: انتظار داریم مسئولان ادارات بخش ارم نیز در هماهنگی با بخشداری و مدیران شهرستانی، روند اجرای مصوبات را به صورت مستمر پیگیری کنند تا مطالبات و نیازهای مردم بخش ارم در سریع‌ترین زمان ممکن به نتیجه برسد.

بخشدار ارم تصریح کرد: مصوبات سفر فرماندار دشتستان به بخش ارم مربوط به نیازهای واقعی مردم و توسعه زیرساخت‌های روستایی و شهری بخش است و همه دستگاه‌های اجرایی باید با هم‌افزایی و تعامل، زمینه اجرایی‌شدن این مصوبات را فراهم کنند.

همکاری ادارات برای طرح جوانی جمعیت

جعفری با تاکید بر همکاری ادارات و دستگاه‌های اجرایی بخش ارم برای اجرای طرح جوانی جمعیت از مسئولان ادارات خواست با استفاده از ظرفیت‌های موجود، در اطلاع‌رسانی و تشویق خانواده‌ها به ویژه در سطح روستاها همکاری لازم را داشته باشند.

وی افزود: ادارات مرتبط باید در حوزه ارائه خدمات و مشوق‌های قانونی به خانواده‌ها و جوانان، هماهنگی کامل با بخشداری داشته باشند تا سیاست‌های جوانی جمعیت در بخش ارم به شکل مطلوب اجرایی شود.

از دیگر محورهای این نشست، همکاری ادارات بخش ارم با شهرداری تنگ ارم برای طرح جمع‌آوری سگ‌های بلاصاحب بود. در این راستا مقرر شد اقدامات لازم با هماهنگی دستگاه‌های متولی و در چارچوب ضوابط قانونی و بهداشتی انجام شود و ادارات ذی‌ربط نیز همکاری لازم را برای ساماندهی این موضوع در سطح بخش داشته باشند.

بخشدار ارم با اشاره به اهمیت حفظ بهداشت عمومی و امنیت جامعه شهری و روستایی، خواستار رعایت کامل ضوابط قانونی در روند جمع‌آوری سگ‌های بلاصاحب شد و بر لزوم هماهنگی بین‌بخشی برای اجرای مؤثر این طرح تأکید کرد.

برگزاری باشکوه یادواره شهدا

جعفری با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدا، برگزاری یادواره‌های شهدا را فرصتی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل جوان عنوان کرد.

وی بر ضرورت همکاری و تقسیم وظایف میان ادارات بخش ارم برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این یادواره تأکید کرد و از مسئولان ادارات خواست در زمینه تأمین امکانات، هماهنگی اجرایی، اطلاع‌رسانی عمومی و مشارکت مردمی، همکاری کامل با ستاد برگزاری یادواره داشته باشند تا این مراسم در شأن شهدای بخش ارم و با حضور گسترده مردم برگزار شود.

بخشدار ارم افزود: برگزاری یادواره شهدا باید به یک حرکت جمعی و مردمی تبدیل شود و همه دستگاه‌ها و نهادها در این مسیر مسئولیت خود را به درستی ایفا کنند.