بازدید علمی دانشجویان اقتصاد دانشگاه لرستان از اتاق بازرگانی

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از دانشجویان رشته اقتصاد دانشگاه لرستان با هدف آشنایی با ظرفیت‌های اقتصادی استان، شناخت فعالیت‌های اتاق بازرگانی و تقویت ارتباط دانشگاه با بخش خصوصی، از اتاق بازرگانی استان بازدید کردند.

این بازدید به همت انجمن علمی دانشجویی اقتصاد دانشگاه لرستان برگزار شد و فرصتی برای آشنایی دانشجویان با ساختار و وظایف اتاق بازرگانی، محیط واقعی کسب‌وکار و زمینه‌های کسب تجربه حرفه‌ای و مهارت‌آموزی فراهم کرد.

اتاق بازرگانی؛ حلقه ارتباطی میان بخش خصوصی و سیاست‌گذاری اقتصادی

در ابتدای این نشست، مصطفی شکری، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه لرستان، ضمن قدردانی از میزبانی اتاق بازرگانی استان، این نهاد را از مجموعه‌های مهم اقتصادی کشور دانست و اظهار کرد: اتاق بازرگانی در بیش از یک سده فعالیت خود، نقش مؤثری در عرصه‌های مختلف اقتصادی داشته و به‌عنوان نهادی برای تسهیل فعالیت‌های کسب‌وکار و تجارت و مشاور بخش دولتی، در بهبود فرایندهای اقتصادی نقش‌آفرینی کرده است.

اعلام آمادگی اتاق بازرگانی برای همکاری با دانشجویان

در ادامه، محمد خاکی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان، ضمن معرفی این نهاد و تشریح بخشی از فعالیت‌ها و مسئولیت‌های آن، بر ضرورت تقویت ارتباط میان دانشگاه و بخش خصوصی تأکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های اتاق بازرگانی برای استفاده از توان علمی و تخصصی دانشجویان اعلام کرد: زمینه فعالیت و همکاری دانشجویان رشته‌های اقتصاد، مدیریت، حسابداری و حقوق در این مجموعه فراهم است.

خاکی افزود: حضور دانشجویان در اتاق بازرگانی می‌تواند فرصتی برای آشنایی نزدیک‌تر با فضای واقعی کسب‌وکار، کسب تجربه عملی و به‌کارگیری آموخته‌های دانشگاهی در مواجهه با مسائل اقتصادی و حرفه‌ای باشد.

رئیس اتاق بازرگانی لرستان همچنین با تأکید بر ضرورت آشنایی دانشجویان با سازوکارهای اقتصادی، الزامات فعالیت در بخش خصوصی و نیازهای بنگاه‌های اقتصادی، تعامل با مجموعه‌های اقتصادی را زمینه‌ای برای شناخت بهتر فرصت‌ها و چالش‌های بازار کار و تقویت مهارت‌های موردنیاز برای ورود به عرصه اشتغال عنوان کرد.

پیوند آموزش دانشگاهی با نیازهای واقعی بازار کار

از دیگر محورهای این نشست، بررسی ظرفیت‌های اتاق بازرگانی برای توسعه ارتباط میان دانشجویان و فعالان اقتصادی استان بود؛ تعاملی که می‌تواند به نزدیک‌تر شدن آموزش‌های نظری به نیازهای واقعی اقتصاد و کسب‌وکار و بهره‌گیری بیشتر از دانش تخصصی دانشجویان کمک کند.

خاکی با تأکید بر اهمیت تعامل مستمر دانشگاه با مجموعه‌های اقتصادی و حرفه‌ای استان، توسعه چنین برنامه‌هایی را در ارتقای مهارت‌های تخصصی دانشجویان، آشنایی با فرصت‌های شغلی و آماده‌سازی آنان برای ورود به بازار کار مؤثر دانست.

در ادامه این بازدید، نشست پرسش و پاسخ برگزار شد و رئیس اتاق بازرگانی لرستان به پرسش‌های دانشجویان درباره فعالیت‌ها، ظرفیت‌های این مجموعه و زمینه‌های همکاری با آن پاسخ داد.

محمد علیزاده، دیگر عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه لرستان، نیز در این بازدید حضور داشت.

این برنامه در راستای توسعه آموزش‌های کاربردی، تقویت ارتباط دانشگاه با نهادهای اقتصادی و فراهم‌کردن فرصت‌های یادگیری عملی برای دانشجویان برگزار شد؛ رویکردی که می‌تواند زمینه ارتقای مهارت‌های تخصصی و آمادگی بیشتر دانشجویان برای ورود به بازار کار را فراهم کند.