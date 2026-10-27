تذکرات کتبی نمایندگان در صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد ابراهیم‌پور در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۵ آبان‌ماه ۱۴۰۵) مجلس شورای اسلامی، تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.



- تذکر علی‌اکبر علیزاده به رئیس‌جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره لزوم رسیدگی فوری به وضعیت اقتصادی کشور، کاهش شدید ارزش پول ملی، تثبیت نرخ ارز، نظارت بر بازار آزاد ارز و حفظ ارزش ریال.



- تذکر حسینعلی حاجی‌دلیگانی به وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره ضرورت جلوگیری از فرار مالیاتی برخی صاحبان کسب‌وکارهای فعال در فضای مجازی.



- تذکر جبار کوچکی‌نژاد به وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره لزوم اجرای قانون جلوگیری از بنگاه‌داری بانک‌ها.



- تذکر محمود طاهری به وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره ضرورت افزایش نظارت بر شرکت‌های خودروسازی، عرضه خودروهای دارای استانداردهای ایمنی پایین، رعایت استانداردهای زیست‌محیطی و پایبندی به تعهدات فروش خودرو.



- تذکر محمدتقی نقدعلی به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره لزوم اجرای کامل الزام مراکز سلامت، از جمله مطب پزشکان، بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها، به عقد قرارداد با سازمان‌های بیمه‌گر پایه.



- تذکر شهین جهانگیری به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره ضرورت برخورد با پزشکان متخلف و دریافت‌کننده زیرمیزی در مراکز درمانی.



- تذکر حسینعلی حاجی‌دلیگانی به وزیر کشور درباره لزوم پیگیری عوارض آلایندگی سه‌ماهه پایانی سال ۱۴۰۰ تا سال ۱۴۰۲ و پرداخت اعتبارات مربوط به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها.



- تذکر غلامرضا دهقان ناصرآبادی به وزیر جهاد کشاورزی درباره لزوم جلوگیری از رهاسازی بازار و اجرای قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی.



- تذکر عباس بیگدلی به رئیس‌جمهور درباره ضرورت بهره‌مندی جانبازان بالای ۵۰ درصد از عرضه تالار اول برای واردات خودرو.



- تذکر رضا سپهوند به وزیر نیرو درباره لزوم تجدیدنظر در تعیین مناطق گرمسیری با توجه به تغییرات اقلیمی و افزایش دما در مناطق مختلف کشور.



- تذکر جعفر قادری به وزیر نیرو درباره ضرورت تسریع در جایگزینی مولدهای کهنه و فرسوده با مولدهای بی‌صدا در نیروگاه‌های گازی.



- تذکر محمدرضا احمدی سنگر به رئیس‌جمهور درباره ضرورت رسیدگی به کاهش انگیزه در میان معلمان و دانش‌آموزان.



- تذکر شهباز حسن‌پور بیگلری به وزیر آموزش‌وپرورش درباره ضرورت رسیدگی به پایین بودن سرانه آموزشی در بخش‌های محروم کشور نسبت به میانگین کشوری.



- تذکر کمال حسین‌پور به وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی درباره ضرورت پیگیری ثبت جهانی محوطه باستانی ربط سردشت و حفاظت از این محوطه.



- تذکر علیرضا زندیان به رئیس‌جمهور درباره لزوم تسریع در اجرای مصوبه افزایش سقف سنی پذیرش داوطلبان دانشگاه فرهنگیان از ۲۴ به ۳۰ سال.



- تذکر عباس بیگدلی به وزیر ورزش و جوانان درباره لزوم تخصیص اعتبارات مصوب برای اجرای پروژه‌های ورزشی.



- تذکر عبدالحسین همتی سراپرده به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره لزوم رسیدگی به هزینه‌های بالای ملزومات پزشکی و مشکلات دسترسی بیماران به این تجهیزات.



- تذکر علیرضا نثاری به وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره ضرورت پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ به متقاضیان.



- تذکر شهین جهانگیری به وزیر نیرو درباره ضرورت جلوگیری از افزایش چندباره قیمت برق خانگی.