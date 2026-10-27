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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۴۵

تذکرات کتبی نمایندگان در صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی

تذکرات کتبی نمایندگان در صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی

فرشاد ابراهیم‌پور در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۵ آبان‌ماه ۱۴۰۵) مجلس شورای اسلامی، تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد ابراهیم‌پور در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۵ آبان‌ماه ۱۴۰۵) مجلس شورای اسلامی، تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.

- تذکر علی‌اکبر علیزاده به رئیس‌جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره لزوم رسیدگی فوری به وضعیت اقتصادی کشور، کاهش شدید ارزش پول ملی، تثبیت نرخ ارز، نظارت بر بازار آزاد ارز و حفظ ارزش ریال.

- تذکر حسینعلی حاجی‌دلیگانی به وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره ضرورت جلوگیری از فرار مالیاتی برخی صاحبان کسب‌وکارهای فعال در فضای مجازی.

- تذکر جبار کوچکی‌نژاد به وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره لزوم اجرای قانون جلوگیری از بنگاه‌داری بانک‌ها.

- تذکر محمود طاهری به وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره ضرورت افزایش نظارت بر شرکت‌های خودروسازی، عرضه خودروهای دارای استانداردهای ایمنی پایین، رعایت استانداردهای زیست‌محیطی و پایبندی به تعهدات فروش خودرو.

- تذکر محمدتقی نقدعلی به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره لزوم اجرای کامل الزام مراکز سلامت، از جمله مطب پزشکان، بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها، به عقد قرارداد با سازمان‌های بیمه‌گر پایه.

- تذکر شهین جهانگیری به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره ضرورت برخورد با پزشکان متخلف و دریافت‌کننده زیرمیزی در مراکز درمانی.

- تذکر حسینعلی حاجی‌دلیگانی به وزیر کشور درباره لزوم پیگیری عوارض آلایندگی سه‌ماهه پایانی سال ۱۴۰۰ تا سال ۱۴۰۲ و پرداخت اعتبارات مربوط به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها.

- تذکر غلامرضا دهقان ناصرآبادی به وزیر جهاد کشاورزی درباره لزوم جلوگیری از رهاسازی بازار و اجرای قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی.

- تذکر عباس بیگدلی به رئیس‌جمهور درباره ضرورت بهره‌مندی جانبازان بالای ۵۰ درصد از عرضه تالار اول برای واردات خودرو.

- تذکر رضا سپهوند به وزیر نیرو درباره لزوم تجدیدنظر در تعیین مناطق گرمسیری با توجه به تغییرات اقلیمی و افزایش دما در مناطق مختلف کشور.

- تذکر جعفر قادری به وزیر نیرو درباره ضرورت تسریع در جایگزینی مولدهای کهنه و فرسوده با مولدهای بی‌صدا در نیروگاه‌های گازی.

- تذکر محمدرضا احمدی سنگر به رئیس‌جمهور درباره ضرورت رسیدگی به کاهش انگیزه در میان معلمان و دانش‌آموزان.

- تذکر شهباز حسن‌پور بیگلری به وزیر آموزش‌وپرورش درباره ضرورت رسیدگی به پایین بودن سرانه آموزشی در بخش‌های محروم کشور نسبت به میانگین کشوری.

- تذکر کمال حسین‌پور به وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی درباره ضرورت پیگیری ثبت جهانی محوطه باستانی ربط سردشت و حفاظت از این محوطه.

- تذکر علیرضا زندیان به رئیس‌جمهور درباره لزوم تسریع در اجرای مصوبه افزایش سقف سنی پذیرش داوطلبان دانشگاه فرهنگیان از ۲۴ به ۳۰ سال.

- تذکر عباس بیگدلی به وزیر ورزش و جوانان درباره لزوم تخصیص اعتبارات مصوب برای اجرای پروژه‌های ورزشی.

- تذکر عبدالحسین همتی سراپرده به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره لزوم رسیدگی به هزینه‌های بالای ملزومات پزشکی و مشکلات دسترسی بیماران به این تجهیزات.

- تذکر علیرضا نثاری به وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره ضرورت پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ به متقاضیان.

- تذکر شهین جهانگیری به وزیر نیرو درباره ضرورت جلوگیری از افزایش چندباره قیمت برق خانگی.

کد مطلب 6991466
زهرا علیدادی

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