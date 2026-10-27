به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پارسی، مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان، ظهر سه‌شنبه در نشست کارگروه امور زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، آمایش سرزمین و محیط زیست استان اظهار کرد: این مصوبات با هدف تقویت زیرساخت‌های تولیدی، حمایت از فعالیت‌های اقتصادی، ایجاد فرصت‌های شغلی و استفاده از ظرفیت‌های مناطق مختلف استان به تصویب رسید.

وی افزود: طرح‌های مصوب شامل پرورش مرغ گوشتی، پرورش گاو شیری، تولید مصالح سنگی و شن و ماسه و احداث مجتمع خدمات رفاهی بین‌راهی است که می‌توانند به توسعه فعالیت‌های اقتصادی و تأمین بخشی از نیازهای زیرساختی استان کمک کنند.

مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان با اشاره به ظرفیت واحدهای تولیدی در بخش کشاورزی و دامپروری بیان کرد: توسعه این واحدها علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم، زمینه رونق کسب‌وکارهای وابسته در حوزه تأمین نهاده‌های دامی، حمل‌ونقل، توزیع و عرضه محصولات را فراهم می‌کند و به افزایش ارزش افزوده در این بخش‌ها کمک خواهد کرد.

تأمین مصالح و توسعه خدمات بین‌راهی

پارسی با اشاره به تصویب طرح‌های تولید مصالح سنگی و شن و ماسه گفت: تأمین پایدار مصالح ساختمانی و عمرانی از نیازهای اصلی اجرای پروژه‌های زیرساختی، توسعه راه‌ها و ساخت‌وساز در مناطق شهری و روستایی است و افزایش ظرفیت تولید این مصالح، در صورت رعایت ضوابط قانونی و الزامات زیست‌محیطی، می‌تواند به تسهیل اجرای پروژه‌ها و کاهش بخشی از هزینه‌های تأمین و حمل‌ونقل کمک کند.

وی همچنین درباره طرح احداث مجتمع خدمات رفاهی بین‌راهی اظهار کرد: توسعه این مراکز، امکانات مورد نیاز رانندگان، مسافران و فعالان حوزه حمل‌ونقل را افزایش می‌دهد و می‌تواند زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی و رونق فعالیت‌های خدماتی و تجاری در مناطق پیرامونی را فراهم سازد.

مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان تأکید کرد: بررسی طرح‌ها بر اساس ضوابط فنی، شهرسازی، آمایش سرزمین و ملاحظات زیست‌محیطی، زمینه هدایت اصولی سرمایه‌گذاری‌ها و توسعه پایدار را فراهم می‌کند و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در کنار رعایت الزامات قانونی می‌تواند به تقویت تولید، اشتغال و خدمات در مناطق مختلف استان منجر شود.