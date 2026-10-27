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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۵۲

دعوت فرمانده انتظامی لرستان از مردم برای حضور در اجتماع «جان‌فدایان»

دعوت فرمانده انتظامی لرستان از مردم برای حضور در اجتماع «جان‌فدایان»

خرم‌آباد- فرمانده انتظامی لرستان از مردم مؤمن، ولایت‌مدار و بصیر استان برای حضور در اجتماع بزرگ مردمی «جان‌فدایان» دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا هاشمی‌فر، فرمانده انتظامی لرستان، در پیامی از اقشار مختلف مردم استان دعوت کرد در اجتماع بزرگ مردمی «جان‌فدایان» که چهارشنبه ۶ آبان‌ماه ساعت ۸ صبح برگزار می‌شود، حضوری پرشور و یکپارچه داشته باشند.

حضور مردم؛ پشتوانه اقتدار و امنیت ملی

در بخشی از پیام سردار هاشمی‌فر آمده است: قیام عظیم مردم ایران و بعثت ملی ایرانیان وارد مرحله تازه‌ای شده است و لرستان نیز در این مقطع تاریخی، بار دیگر صحنه جلوه‌ای از اتحاد، اقتدار و همبستگی مردم خود خواهد بود.

وی با اشاره به تجربه سال‌ها ایستادگی مردم ایران، از دوران دفاع مقدس تا جنگ‌های تحمیلی ۱۲ روزه و ۴۰ روزه و حوادث اخیر، اظهار کرد: حضور آگاهانه و مسئولانه مردم، از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتدار ملی و پاسداری از استقلال، امنیت و تمامیت ارضی کشور است و استمرار اجتماعات مردمی، آمادگی ملت برای عبور از تهدیدها و شرایط دشوار را نشان می‌دهد.

دعوت به حضور در اجتماع بزرگ «جان‌فدایان»

فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به فرارسیدن ایام فاطمیه و برگزاری اجتماع بزرگ مردمی «جان‌فدایان» تصریح کرد: با گرامیداشت یاد و نام امام راحل، امام شهید امت اسلامی و شهدای والامقام انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت، از همه اقشار مردم غیور، بصیر و همیشه در صحنه استان دعوت می‌کنم با حضوری پرشور، یکپارچه و دوشادوش یکدیگر در این رزمایش مردمی شرکت کنند و بار دیگر برگ زرینی در دفتر افتخارات دیار کهن لرستان رقم بزنند.

هاشمی‌فر در پایان ابراز امیدواری کرد که این حضور، ادای دین به خون شهدا و تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی باشد.

کد مطلب 6991472

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