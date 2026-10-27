به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا هاشمی‌فر، فرمانده انتظامی لرستان، در پیامی از اقشار مختلف مردم استان دعوت کرد در اجتماع بزرگ مردمی «جان‌فدایان» که چهارشنبه ۶ آبان‌ماه ساعت ۸ صبح برگزار می‌شود، حضوری پرشور و یکپارچه داشته باشند.

حضور مردم؛ پشتوانه اقتدار و امنیت ملی

در بخشی از پیام سردار هاشمی‌فر آمده است: قیام عظیم مردم ایران و بعثت ملی ایرانیان وارد مرحله تازه‌ای شده است و لرستان نیز در این مقطع تاریخی، بار دیگر صحنه جلوه‌ای از اتحاد، اقتدار و همبستگی مردم خود خواهد بود.

وی با اشاره به تجربه سال‌ها ایستادگی مردم ایران، از دوران دفاع مقدس تا جنگ‌های تحمیلی ۱۲ روزه و ۴۰ روزه و حوادث اخیر، اظهار کرد: حضور آگاهانه و مسئولانه مردم، از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتدار ملی و پاسداری از استقلال، امنیت و تمامیت ارضی کشور است و استمرار اجتماعات مردمی، آمادگی ملت برای عبور از تهدیدها و شرایط دشوار را نشان می‌دهد.

دعوت به حضور در اجتماع بزرگ «جان‌فدایان»

فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به فرارسیدن ایام فاطمیه و برگزاری اجتماع بزرگ مردمی «جان‌فدایان» تصریح کرد: با گرامیداشت یاد و نام امام راحل، امام شهید امت اسلامی و شهدای والامقام انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت، از همه اقشار مردم غیور، بصیر و همیشه در صحنه استان دعوت می‌کنم با حضوری پرشور، یکپارچه و دوشادوش یکدیگر در این رزمایش مردمی شرکت کنند و بار دیگر برگ زرینی در دفتر افتخارات دیار کهن لرستان رقم بزنند.

هاشمی‌فر در پایان ابراز امیدواری کرد که این حضور، ادای دین به خون شهدا و تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی باشد.