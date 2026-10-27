حفاظت از طبیعت خراسان جنوبی در تنگنای کمبود نیروی انسانی

به گزارش خبرنگار مهر، علی خانی ظهر سه‌شنبه در شورای اداری خراسان جنوبی با اشاره به وسعت ۱۵۱ هزار کیلومتر مربعی خراسان جنوبی اظهار کرد: این استان حدود ۹۰۰ هزار نفر جمعیت دارد که در ۱۲ شهرستان سکونت دارند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی با بیان اینکه وضعیت زیست‌محیطی استان تحت تأثیر شرایط اقلیمی و محدودیت منابع آبی قرار دارد، افزود: حدود ۹۵ درصد مصرف آب استان به منابع آب زیرزمینی وابسته است و تغییرات اقلیمی نیز بر وضعیت دشت‌های استان تأثیر گذاشته است.

خانی با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی استان بیان کرد: خراسان جنوبی دارای سه شهرک صنعتی و ۱۲ ناحیه صنعتی است و از میان شهرک‌های صنعتی استان، دو شهرک صنعتی بیرجند و قاین دارای تصفیه‌خانه فاضلاب هستند. همچنین تعداد واحدهای صنعتی فعال استان حدود ۶۳۸ واحد است.

وی با اشاره به ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر استان، بر اهمیت توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و استفاده از انرژی‌های پاک تأکید کرد.

خانی با بیان اینکه سرانه حفاظتی استان نیز با وضعیت مطلوب فاصله دارد، افزود: کمبود نیروی انسانی از مهم‌ترین چالش‌های حفاظت از زیستگاه‌ها و گونه‌های ارزشمند استان به شمار می‌رود.

وی با اشاره به تنوع زیستی خراسان جنوبی گفت: حدود ۳۹۰ گونه مهره‌دار در استان وجود دارد و یکی از گونه‌های شاخص منطقه، یوزپلنگ آسیایی است که بخش مهمی از زیستگاه آن در خراسان جنوبی قرار دارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی همچنین به اهمیت مناطق حفاظت‌شده استان اشاره کرد و از پناهگاه حیات وحش نایبندان طبس به‌عنوان یکی از مناطق ارزشمند زیستگاهی کشور نام برد.

خانی ضمن قدردانی از رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و معاونان این سازمان برای اختصاص هشت میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار به استان طی یک سال گذشته، بر ضرورت توجه بیشتر به نیازهای محیط زیست خراسان جنوبی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه توسعه استان به دلیل شرایط خاص اقتصادی و نیازهای زیرساختی اهمیت زیادی دارد، اظهار کرد: حرکت در مسیر توسعه پایدار، مستلزم رعایت ملاحظات زیست‌محیطی است و نباید توسعه به قیمت آسیب دیدن طبیعت و منابع ارزشمند استان تمام شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی با اشاره به محدودیت نیروی انسانی در این مجموعه گفت: این اداره کل با ۷۶ نفر نیرو در میان دستگاه‌های اجرایی استان فعالیت می‌کند و این کمبود، حفاظت از زیستگاه‌ها و گونه‌های ارزشمند را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

خانی افزایش سهمیه جذب نیروی انسانی را از مهم‌ترین درخواست‌های این اداره کل برشمرد و بر ضرورت تقویت همکاری نیروهای انتظامی و سپاه در حفاظت از عرصه‌های طبیعی و مقابله با تخلفات زیست‌محیطی تأکید کرد.