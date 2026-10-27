به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه ساختمان آموزشی مجتمع غیردولتی ابتدایی پسرانه «رشد نوین» در ناحیه یک زاهدان با حضور رضا زینی‌وند، مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش‌وپرورش، زهرا ابراهیمی، رئیس اداره توسعه و نظارت بر مراکز غیردولتی این وزارتخانه و رسول صفرزائی، مدیرکل آموزش‌وپرورش سیستان و بلوچستان به بهره‌برداری رسید.

فرصت بیشتر برای یادگیری در محیطی مناسب

رضا زینی‌وند در این مراسم گفت: افتتاح این مجموعه آموزشی، گامی در جهت افزایش ظرفیت فضاهای آموزشی و فراهم‌کردن شرایط بهتر برای تحصیل دانش‌آموزان پسر در دوره ابتدایی است؛ دوره‌ای که پایه‌های اصلی یادگیری، رشد مهارت‌ها و شکل‌گیری استعدادهای دانش‌آموزان در آن شکل می‌گیرد.

مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش‌وپرورش افزود: توسعه چنین فضاهایی می‌تواند به تنوع‌بخشی به فرصت‌های آموزشی و فراهم‌شدن محیطی متناسب با نیازهای تحصیلی و تربیتی دانش‌آموزان کمک کند.

سرمایه‌گذاری برای آینده نسل جدید

وی تصریح کرد: گسترش فضاهای آموزشی، به‌ویژه در استانی مانند سیستان و بلوچستان، از مسیرهای بهبود دسترسی دانش‌آموزان به امکانات تحصیلی و تقویت فرصت‌های رشد و پیشرفت آنان به شمار می‌رود.

زینی‌وند اظهار کرد: بهره‌برداری از مجتمع «رشد نوین» نیز در همین مسیر، ظرفیت دیگری به مجموعه فضاهای آموزشی زاهدان اضافه می‌کند تا زمینه تحصیل و پرورش استعدادهای دانش‌آموزان بیش از پیش فراهم شود.