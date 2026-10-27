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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۵۷

گامی تازه برای آینده دانش‌آموزان زاهدان با افتتاح مجتمع «رشد نوین»

گامی تازه برای آینده دانش‌آموزان زاهدان با افتتاح مجتمع «رشد نوین»

زاهدان- با بهره‌برداری از ساختمان آموزشی مجتمع پسرانه «رشد نوین» در زاهدان، ظرفیت تازه‌ای برای تحصیل دانش‌آموزان دوره ابتدایی فراهم شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه ساختمان آموزشی مجتمع غیردولتی ابتدایی پسرانه «رشد نوین» در ناحیه یک زاهدان با حضور رضا زینی‌وند، مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش‌وپرورش، زهرا ابراهیمی، رئیس اداره توسعه و نظارت بر مراکز غیردولتی این وزارتخانه و رسول صفرزائی، مدیرکل آموزش‌وپرورش سیستان و بلوچستان به بهره‌برداری رسید.

فرصت بیشتر برای یادگیری در محیطی مناسب

رضا زینی‌وند در این مراسم گفت: افتتاح این مجموعه آموزشی، گامی در جهت افزایش ظرفیت فضاهای آموزشی و فراهم‌کردن شرایط بهتر برای تحصیل دانش‌آموزان پسر در دوره ابتدایی است؛ دوره‌ای که پایه‌های اصلی یادگیری، رشد مهارت‌ها و شکل‌گیری استعدادهای دانش‌آموزان در آن شکل می‌گیرد.

مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش‌وپرورش افزود: توسعه چنین فضاهایی می‌تواند به تنوع‌بخشی به فرصت‌های آموزشی و فراهم‌شدن محیطی متناسب با نیازهای تحصیلی و تربیتی دانش‌آموزان کمک کند.

سرمایه‌گذاری برای آینده نسل جدید

وی تصریح کرد: گسترش فضاهای آموزشی، به‌ویژه در استانی مانند سیستان و بلوچستان، از مسیرهای بهبود دسترسی دانش‌آموزان به امکانات تحصیلی و تقویت فرصت‌های رشد و پیشرفت آنان به شمار می‌رود.

زینی‌وند اظهار کرد: بهره‌برداری از مجتمع «رشد نوین» نیز در همین مسیر، ظرفیت دیگری به مجموعه فضاهای آموزشی زاهدان اضافه می‌کند تا زمینه تحصیل و پرورش استعدادهای دانش‌آموزان بیش از پیش فراهم شود.

کد مطلب 6991483

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