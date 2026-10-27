به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مسیب محمدجانی پیش از ظهر سه شنبه در حاشیه برگزاری رزمایش گردان های امنیتی در بندر کیاشهر اظهار کرد:برگزاری چنین برنامه‌هایی فرصتی برای نمایش آمادگی و انسجام نیروهای حاضر و تقویت هماهنگی میان گردان‌های امنیتی، نیروهای نظامی و انتظامی و دیگر مجموعه‌های مشارکت‌کننده است.

فرمانده سپاه آستانه اشرفیه افزود:نیروی دریایی سپاه، نیروهای انتظامی و مرزبانی، گردان‌های امام علی ع بسیج آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر به اتفاق سازمان‌ها ،ادارات و شهرداری دراین رزمایش حضور دارند

وی تصریح کرد:خودروهای تاکتیکی و ضد شورش نیز در این رزمایش به کار گرفته شدند تا بخشی از توان و آمادگی نیروهای شرکت‌کننده به نمایش گذاشته شود.

سرهنگ محمدجانی حضور مردم با خودروهای شخصی را از جلوه‌های این برنامه دانست و گفت: این حضور نشان‌دهنده همراهی مردم با نیروها و آمادگی آنان برای حضور در صحنه‌ها و بزنگاه های سیاسی و اجتماعی و دفاع از نظام انقلابی است.

وی با تأکید بر اهمیت حضور مردمی در این رزمایش گفت: حضور مردم در صحنه و آمادگی آنان برای دفاع از نظام و انقلاب، پشتوانه‌ای مهم در برابر قدرت‌های دیگر و جلوه‌ای از اراده و همبستگی ملی است.

فرمانده سپاه آستانه‌اشرفیه پرچم گردانی و رژه حماسی را از دیگر بخش‌های رزمایش برشمرد و افزود: استقبال دانش‌آموزان از نیروها در مقابل مدارس نیز جلوه‌ای از مشارکت مردمی و همراهی نسل جوان با این برنامه بود.

وی با اشاره به پیام حماسی این رزمایش گفت: این برنامه گوشه‌ای از آمادگی و اقتدار نیروهای امنیتی و جلوه‌ای از همبستگی مردم در دفاع از نظام و انقلاب است؛ حضوری که در لبیک به فرامین رهبر معظم انقلاب، عزم راسخ مردم و نیروها را برای صیانت از ارزش‌های انقلاب اسلامی به نمایش می‌گذارد.