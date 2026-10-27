  1. استانها
  2. گیلان
۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵

محمدجانی: حضور مردم در رزمایش کیاشهر نشان‌دهنده همبستگی ملی است

محمدجانی: حضور مردم در رزمایش کیاشهر نشان‌دهنده همبستگی ملی است

کیاشهر- فرمانده سپاه ناحیه آستانه‌اشرفیه با اشاره به حضور مردم با خودروهای شخصی در رزمایش گردان‌های امنیتی بندر کیاشهر گفت: مشارکت مردمی در این برنامه نشان دهنده همبستگی ملی است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مسیب محمدجانی پیش از ظهر سه شنبه در حاشیه برگزاری رزمایش گردان های امنیتی در بندر کیاشهر اظهار کرد:برگزاری چنین برنامه‌هایی فرصتی برای نمایش آمادگی و انسجام نیروهای حاضر و تقویت هماهنگی میان گردان‌های امنیتی، نیروهای نظامی و انتظامی و دیگر مجموعه‌های مشارکت‌کننده است.

فرمانده سپاه آستانه اشرفیه افزود:نیروی دریایی سپاه، نیروهای انتظامی و مرزبانی، گردان‌های امام علی ع بسیج آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر به اتفاق سازمان‌ها ،ادارات و شهرداری دراین رزمایش حضور دارند

محمدجانی: حضور مردم در رزمایش کیاشهر نشان‌دهنده همبستگی ملی است

وی تصریح کرد:خودروهای تاکتیکی و ضد شورش نیز در این رزمایش به کار گرفته شدند تا بخشی از توان و آمادگی نیروهای شرکت‌کننده به نمایش گذاشته شود.

سرهنگ محمدجانی حضور مردم با خودروهای شخصی را از جلوه‌های این برنامه دانست و گفت: این حضور نشان‌دهنده همراهی مردم با نیروها و آمادگی آنان برای حضور در صحنه‌ها و بزنگاه های سیاسی و اجتماعی و دفاع از نظام انقلابی است.

وی با تأکید بر اهمیت حضور مردمی در این رزمایش گفت: حضور مردم در صحنه و آمادگی آنان برای دفاع از نظام و انقلاب، پشتوانه‌ای مهم در برابر قدرت‌های دیگر و جلوه‌ای از اراده و همبستگی ملی است.

محمدجانی: حضور مردم در رزمایش کیاشهر نشان‌دهنده همبستگی ملی است

فرمانده سپاه آستانه‌اشرفیه پرچم گردانی و رژه حماسی را از دیگر بخش‌های رزمایش برشمرد و افزود: استقبال دانش‌آموزان از نیروها در مقابل مدارس نیز جلوه‌ای از مشارکت مردمی و همراهی نسل جوان با این برنامه بود.

وی با اشاره به پیام حماسی این رزمایش گفت: این برنامه گوشه‌ای از آمادگی و اقتدار نیروهای امنیتی و جلوه‌ای از همبستگی مردم در دفاع از نظام و انقلاب است؛ حضوری که در لبیک به فرامین رهبر معظم انقلاب، عزم راسخ مردم و نیروها را برای صیانت از ارزش‌های انقلاب اسلامی به نمایش می‌گذارد.

کد مطلب 6991485

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها