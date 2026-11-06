به گزارش خبرنگار مهر، آینده برای انسان همواره با پرسش و ابهام همراه بوده است. آیا ازدواجی که در پیش داریم موفق خواهد بود؟ آیا سرمایه‌گذاری تازه به نتیجه می‌رسد؟ آیا بیماری یکی از اعضای خانواده بهبود پیدا می‌کند؟ آیا تصمیمی که امروز می‌گیریم، در سال‌های آینده پشیمانی به دنبال خواهد داشت؟ مواجهه با چنین پرسش‌هایی گاهی انسان را به سوی مشورت، بررسی شواهد و برنامه‌ریزی سوق می‌دهد و گاهی او را به جست‌وجوی راه‌هایی می‌کشاند که مدعی‌اند می‌توانند آینده را پیشاپیش آشکار کنند. فال قهوه، کف‌بینی، طالع‌بینی بر اساس ماه تولد، مراجعه به رمالان و مدعیان ارتباط با نیروهای پنهان، نمونه‌هایی از این گرایش‌اند؛ پدیده‌هایی که در کنار جنبه سرگرمی، می‌توانند بر تصمیم‌های مهم فردی و اجتماعی نیز اثر بگذارند.

از منظر آموزه‌های اسلامی، پرسش درباره آینده به‌خودی‌خود مسئله‌ای ناپسند نیست. انسان برای برنامه‌ریزی به شناخت احتمالات نیاز دارد و می‌تواند با استفاده از تجربه، دانش، نشانه‌های معتبر و مشورت، درباره پیامدهای احتمالی تصمیم‌هایش ارزیابی کند. مسئله هنگامی آغاز می‌شود که ادعایی فاقد پشتوانه معتبر، به‌عنوان خبری قطعی از آینده عرضه شود؛ یا فرد بر اساس آن، حقوق خود و دیگران را نادیده بگیرد و تصمیم‌هایی بگیرد که آثار جدی مالی، خانوادگی یا اجتماعی دارند. در اینجا بحث فقط درباره یک رسم فرهنگی یا سرگرمی شخصی نیست، بلکه با اعتبار معرفت، مسئولیت تصمیم‌گیری و حدود ادعای آگاهی از امور پنهان ارتباط پیدا می‌کند.

در منابع فقهی باید میان چند مفهوم تفاوت گذاشت. فال‌گیری به شیوه‌هایی مانند فال قهوه، فال فنجان، کف‌بینی و آینه‌بینی گفته می‌شود که در آنها از شکل‌ها یا نشانه‌هایی خاص، درباره وضعیت زندگی و آینده اشخاص نتیجه‌گیری می‌شود. کهانت، در توضیح‌المسائل جامع آیت‌الله سیستانی، به ادعای خبر دادن از امور غیبی و پنهان با روشی مانند ادعای ارتباط با جنّیان اشاره دارد. سحر نیز عنوان فقهی جداگانه‌ای است و نباید هر ادعای عجیب یا هر نوع فال را بدون بررسی، مصداق آن دانست. این تفکیک مهم است؛ زیرا شباهت ظاهری برخی رفتارها به معنای یکسان بودن موضوع و حکم شرعی آنها نیست.

در فتاوای شهید آیت‌الله خامنه‌ای، فال‌گیری از نظر شرعی اعتبار ندارد و کسب درآمد از این راه نیز جایز نیست. در پاسخ به پرسشی درباره مراجعه به فالگیر برای آگاهی از آینده، تأکید شده است که مراجعه به این افراد صورت شرعی ندارد و ادعاهای مربوط به علوم غریبه نیز غالباً به اندازه‌ای نیست که بتوان بر اساس آن به کشف امور پنهان یقین یا اطمینان پیدا کرد. آیت‌الله مکارم شیرازی نیز مراجعه به فالگیران و رمالان را جایز نمی‌دانند و دریافت پول در برابر این کارها را مجاز نمی‌شمارند.بر اساس این دیدگاه‌ها، حتی اگر فردی با عنوان کنجکاوی یا برای پیدا کردن راه‌حل مشکلات شخصی به فالگیر مراجعه کند، نباید سخنان او را مبنای تصمیم‌های مهم زندگی قرار دهد. به‌ویژه هنگامی که پیش‌گویی‌ها درباره ازدواج، طلاق، بیماری، آینده مالی یا روابط خانوادگی مطرح می‌شوند، اعتماد به ادعاهای فاقد اعتبار می‌تواند به نگرانی، بدبینی و تصمیم‌های زیان‌بار منجر شود.

مرحوم آیت‌الله صافی گلپایگانی نیز میان دعاهایی که با دلیل معتبر از معصومان(ع) نقل شده‌اند و نوشته‌ها و پیش‌گویی‌های فاقد اعتبار شرعی تفاوت قائل شده‌اند. بر اساس پاسخ ایشان، نوشتن دعاهای معتبر و دریافت اجرت در برابر آن اشکالی ندارد، اما مراجعه به فالگیران و دعانویسانی که به مطالب و منابع فاقد اعتبار شرعی استناد می‌کنند، جایز نیست و پول گرفتن در برابر چنین کارهایی مصداق اکل مال به باطل و حرام است. این تفکیک از آن جهت اهمیت دارد که در فضای عمومی، گاهی فال‌گیری، دعانویسی، استخاره و دعا در یک دسته قرار داده می‌شوند؛ در حالی که از نظر فقهی، این امور یکسان نیستند. دعا به معنای درخواست از خداوند است و استخاره نیز در جایگاه خود، روشی برای طلب خیر در شرایطی خاص به شمار می‌رود؛ اما فال‌گیری با ادعای آگاهی از آینده و امور پنهان، موضوع دیگری است. بنابراین، نمی‌توان صرف استفاده از واژه‌هایی مانند دعا، ذکر یا استخاره را نشانه اعتبار شرعی فعالیت افرادی دانست که با وعده پیش‌گویی آینده، از نگرانی و نیاز مردم کسب درآمد می‌کنند.

بر اساس دیدگاه های فقهی، کهانت و کسب درآمد از آن حرام است و مراجعه به کاهن و تصدیق گفته او جایز نیست. در همان منبع تصریح شده است که اگر خبر دادن از امور پنهان بر پایه نشانه‌ها، قرائن و شواهد عقلایی باشد و یقین یا اطمینان به درستی آن حاصل شود، موضوع متفاوت است؛ اما خبر دادن قطعی بدون حجت، جایز نیست. این تفکیک نشان می‌دهد که در نگاه فقهی، هر سخنی درباره امری که از دید مخاطب پنهان است، لزوماً ادعای نامعتبر درباره غیب محسوب نمی‌شود. تحلیل مبتنی بر شواهد با ادعای دسترسی به دانشی ناشناخته تفاوت دارد.

درباره فال‌گیری نیز همین منبع، فال فنجان، فال قهوه، کف‌بینی و آینه‌بینی را فاقد اعتبار شرعی معرفی می‌کند. بر این اساس، خبر دادن قطعی درباره آینده با تکیه بر این روش‌ها جایز نیست و در مواردی که تصمیم یا اثبات یک موضوع به حجت شرعی یا عقلی نیاز دارد، نمی‌توان به چنین پیشگویی‌هایی ترتیب اثر داد. در این فتوا، افزون بر مسئله اعتبار، به پیامدهای عملی مراجعه به فالگیران نیز اشاره شده است: اتلاف وقت و مال و گاه ترویج امر باطل. بنابراین، مسئله تنها این نیست که پیشگویی درست از آب درمی‌آید یا نه؛ بلکه باید پرسید آیا اساساً دلیل قابل اتکایی برای باور کردن آن وجود دارد.



در استفتایی که در پایگاه رسمی دفتر آیت‌الله سیستانی منتشر شده، درباره کسانی سؤال شده است که با دیدن کف دست یا فال فنجان، درباره حال و آینده افراد پیشگویی می‌کنند و مخاطبان نیز ممکن است بر اساس گفته‌های آنان عمل کنند. پاسخ، این پیشگویی‌ها را فاقد اعتبار می‌داند و تأکید می‌کند که نباید در موارد نیازمند حجت شرعی یا عقلی، بر آنها اثر بار کرد. این پاسخ، نکته‌ای فراتر از حکم فرد فالگیر را برجسته می‌کند: مخاطب نیز مسئول است که ادعاهای بی‌دلیل را مبنای تصمیم‌های خود قرار ندهد.

برای مثال، اگر فالگیری به فردی بگوید ازدواج آینده او به شکست می‌انجامد، این گفته نباید جایگزین شناخت واقعی طرف مقابل، بررسی سازگاری، گفت‌وگو و مشاوره شود. اگر به کسی وعده ثروت یا موفقیت قطعی بدهد، چنین وعده‌ای نباید مبنای سرمایه‌گذاری پرخطر قرار گیرد. همچنین اگر مدعی‌ای درباره بیماری، خیانت همسر، دشمنی نزدیکان یا وقوع حادثه‌ای در آینده خبر دهد، باور بی‌دلیل به آن ممکن است اضطراب ایجاد کند، اعتماد میان اعضای خانواده را تضعیف کند یا به اتهام‌زنی و رفتارهای زیان‌بار بینجامد. این پیامدها لزوماً در همه موارد رخ نمی‌دهند، اما نشان می‌دهند که چرا اعتبار دادن به ادعاهای فاقد پشتوانه می‌تواند از سرگرمی فراتر برود.

در این میان، طالع‌بینی بر اساس برج‌ها و ماه تولد نیز نیازمند بررسی دقیق است. باید میان مطالعه علمی اجرام آسمانی و ادعای پیشگویی سرنوشت افراد بر اساس موقعیت ستارگان تفاوت گذاشت. نجوم، حرکت و ویژگی‌های اجرام آسمانی را با روش‌های علمی مطالعه می‌کند؛ اما از این واقعیت نمی‌توان نتیجه گرفت که برج تولد می‌تواند به‌طور معتبر، آینده ازدواج، وضعیت مالی یا ویژگی‌های قطعی شخصیت هر فرد را پیش‌بینی کند. صرف ارائه توصیف‌هایی کلی که افراد بسیاری بتوانند خود را در آنها ببینند، دلیل کافی برای اعتبار یک پیشگویی نیست. از منظر دینی نیز نباید هر نوع مطالعه درباره آسمان را با طالع‌بینی سرنوشت‌محور یکسان دانست؛ موضوع مورد بحث، ادعای پیشگویی و مبنای اعتبار آن است.یکی از پرسش‌های رایج این است که اگر فرد به فال صرفاً برای سرگرمی مراجعه کند و تصمیم مهمی بر اساس آن نگیرد، آیا حکم همانند حالتی است که پیشگویی را حقیقت قطعی می‌پندارد؟ پاسخ به این پرسش نیازمند تفکیک میان موقعیت‌ها و مراجعه به فتوای مرجع تقلید است. در فتاوا فال‌گیری از روش‌های یادشده اعتبار شرعی ندارد و پیشگویی قطعی با تکیه بر آنها جایز نیست؛ بنابراین نمی‌توان صرف نام‌گذاری یک رفتار به‌عنوان سرگرمی را دلیل کافی برای معتبر یا مجاز بودن همه صورت‌های آن دانست. در عین حال، از این حکم نیز نباید بدون بررسی موضوع، نتیجه گرفت که هر گفت‌وگوی تفننی یا هر اشاره فرهنگی به فال، دقیقاً حکم یکسانی دارد.



موضوع دیگر، دریافت پول از راه فال‌گیری و پیشگویی است. هنگامی که فردی در برابر دریافت وجه، از آینده خبر قطعی می‌دهد یا ادعا می‌کند با روشی نامعتبر می‌تواند مشکلات زندگی دیگران را برطرف کند، مسئله مالی نیز به بحث اضافه می‌شود. در پاسخ منتشرشده از فتوای شهید آیت‌الله خامنه‌ای، فال‌گیری فاقد اعتبار شرعی معرفی شده و کسب درآمد از این طریق جایز دانسته نشده است.این مسئله در مواردی حساس‌تر می‌شود که مراجعه‌کننده در وضعیت اضطراب، بیماری، اختلاف خانوادگی یا مشکلات اقتصادی قرار دارد و برای دریافت وعده نجات حاضر است هزینه‌های سنگین بپردازد. بهره‌برداری مالی از نگرانی افراد، می‌تواند آسیب‌های فردی را با تضییع مال و سوءاستفاده از اعتماد همراه کند.



با این حال، نباید فال‌گیری را با هر نوع دعا یا عمل دینی که فرد برای آرامش و طلب خیر انجام می‌دهد، یکی دانست. در توضیح‌المسائل جامع آیت‌الله سیستانی، نوشتن دعاهای نقل‌شده از امامان معصوم که در کتاب‌های معتبر وجود دارند، بدون اشکال دانسته شده است؛ در همان بخش، استفاده از طلسم‌های مشتمل بر سحر و مانند آن مجاز شمرده نشده است. بنابراین، دعا برای طلب خیر، توکل و آرامش با ادعای کشف قطعی آینده یا تضمین تغییر سرنوشت از طریق روش‌های نامعتبر تفاوت دارد. همچنین صرف این‌که کسی خود را دعانویس معرفی کند، برای تعیین حکم تمام کارهای او کافی نیست؛ باید دید دقیقاً چه عملی انجام می‌دهد و چه ادعایی مطرح می‌کند.



استخاره نیز با فال‌گیری و پیشگویی آینده یکسان نیست. در پاسخ منتشرشده درباره استخاره اینترنتی، از فتاوای چند مرجع نقل شده است که استخاره باید بر اساس روش معمول و با رعایت شرایط آن انجام شود. در همان پاسخ، از شهید آیت‌الله خامنه‌ای نقل شده که استخاره برای رفع حیرت و تردید در انجام کارهای مباح است و آگاهی از آینده شخص یا عمل، کارکرد آن نیست.بنابراین، استخاره را نباید ابزاری برای جایگزین کردن بررسی‌های لازم یا وسیله‌ای برای اطلاع قطعی از رویدادهای آینده تلقی کرد. در تصمیم‌گیری، مشورت، جمع‌آوری اطلاعات و سنجش پیامدها همچنان اهمیت دارند و استخاره نباید مسئولیت انتخاب را از فرد سلب کند.

از منظر اعتقادی، یکی از خطرهای مراجعه مکرر به مدعیان پیشگویی آن است که فرد به‌تدریج ارزیابی مستقل خود را کنار بگذارد و برای تصمیم‌های روزمره نیز به تأیید بیرونی وابسته شود. ممکن است شخص ابتدا فقط برای کنجکاوی مراجعه کند، اما سپس برای ازدواج، تغییر شغل، خرید خانه یا حتی روابط خانوادگی، منتظر اعلام نظر فالگیر بماند. در چنین وضعیتی، مسئله تنها باور به یک پیشگویی نیست؛ بلکه اختیار و مسئولیت فرد در عمل تضعیف می‌شود. البته نمی‌توان درباره همه مراجعه‌کنندگان چنین نتیجه‌ای گرفت، اما وابستگی به پیشگویی‌های مکرر می‌تواند احتمال اضطراب، تردید و تصمیم‌گیری بر اساس اطلاعات نامعتبر را افزایش دهد.

در برابر این گرایش، رویکرد مسئولانه دینی به معنای انکار امکان برنامه‌ریزی برای آینده یا بی‌اعتنایی به نشانه‌های واقعی نیست. انسان می‌تواند با مراجعه به پزشک، مشاور، کارشناس مالی یا فرد آگاه، درباره پیامدهای احتمالی تصمیم‌هایش اطلاعات به دست آورد. تفاوت در این است که این ارزیابی‌ها باید بر شواهد متناسب با موضوع تکیه داشته باشند و حدود اطمینان خود را روشن کنند.

پزشک نیز نمی‌تواند همه جزئیات آینده را تضمین کند؛ اما تشخیص او بر پایه دانش و شواهد پزشکی است، نه ادعای دسترسی به غیب. در همین چارچوب، پیش‌بینی علمی و احتمالی با خبر دادن قطعی از آینده بر اساس فال یا طالع تفاوت دارد.

بررسی فقهی فال‌گیری و طالع‌بینی، بحثی صرفاً درباره چند رسم قدیمی نیست؛ موضوع با شیوه شناخت، مسئولیت انسان در تصمیم‌گیری و امکان سوءاستفاده از نگرانی‌های مردم پیوند دارد. منابع فقهی مورد اشاره، میان فال‌های فاقد اعتبار، ادعای کهانت، دعاهای مأثور و استخاره تفاوت می‌گذارند و از همین رو، نمی‌توان همه این امور را ذیل یک عنوان واحد قرار داد. پیام اصلی این احکام آن است که ادعای آگاهی از آینده نباید بدون حجت و دلیل معتبر، مبنای باور قطعی یا تصمیم‌های مهم قرار گیرد. در مواجهه با ابهام‌های زندگی، راه مسئولانه‌تر آن است که انسان از عقل، تجربه، دانش، مشورت و توکل بهره بگیرد و اجازه ندهد وعده‌های بی‌پشتوانه، اختیار و آرامش او را در دست مدعیان پیشگویی قرار دهند.

منابع

[۱] سیستانی، سید علی حسینی. «سحر، کهانت، فال‌گیری، دعانویسی، شعبده‌بازی، هیپنوتیزم»، توضیح‌المسائل جامع، جلد دوم، چاپ ۱۴۰۳، مسائل ۴۹۲ تا ۴۹۵. "پایگاه رسمی دفتر آیت‌الله سیستانی" (https://www.sistani.org/persian/book/۲۶۵۷۶/۵۹۸۱/).



[۲] سیستانی، سید علی حسینی. «فال‌گیری»، بخش پرسش و پاسخ. "پایگاه رسمی دفتر آیت‌الله سیستانی" (https://www.sistani.org/persian/qa/۰۹۹۳/).



[۳] «حکم شرعی فال‌گیری»، هدانا؛ نقل استفتای آیت‌الله خامنه‌ای درباره اعتبار شرعی فال‌گیری و درآمد حاصل از آن. "مشاهده منبع" (https://hadana.ir/%D۸%AD%DA%A۹%D۹%۸۵-%D۸%B۴%D۸%B۱%D۸%B۹%DB%۸C-%D۹%۸۱%D۸%A۷%D۹%۸۴%DA%AF%DB%۸C%D۸%B۱%DB%۸C/).



[۴] «می‌خواستم بدانم استخاره گرفتن با سایت، درست است؟»، اسلام‌کوئست؛ پاسخ و نقل فتاوای مراجع درباره شرایط استخاره اینترنتی و تفاوت آن با آگاهی از آینده. "مشاهده منبع" (https://islamquest.net/fa/archive/fa۳۰۶۵۲).