اجرای دورکاری کارکنان براساس تصمیمات مدیران استان اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، عزیز حبیبی در شورای راهبری تحول اداری استانداری اظهار کرد: آن دسته از دستگاه‌هایی که مصرف انرژی را کاهش دهند، تجلیل و به پرمصرف‌ها در خصوص رعایت مصرف تذکر داده می‌شود.

وی با اشاره به ضرورت صرفه‌جویی در مصرف بنزین نیز افزود: در صورت جذب مشارکت دستگاه‌هایی چون شهرداری، هماهنگی‌های لازم برای همکاری در رفت‌وآمد کارکنان ادارات از طریق وسایل حمل‌ونقل عمومی به‌عمل می‌آید.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار اردبیل ابلاغ آیین‌نامه دورکاری و رفت‌وآمد نیروها را یادآور شد و ادامه داد: در صورت تشخیص مدیران حوزه‌های مختلف در دستگاه‌ها، امکان اجرای دورکاری به‌مدت ۲ روز در هفته بلامانع است.

حبیبی بیان کرد: با هدف رعایت مصرف بهینه انرژی، روزهای پنجشنبه به‌عنوان یکی از روزهای دورکاری در استان اجرا شده و در صورت تصمیم‌گیری مدیران، تعیین یک روز دیگر نیز برای دورکاری امکان‌پذیر است.

وی تصریح کرد: آن دسته از مشاغل خدماتی و ضروری که نیازمند خدمت‌رسانی حضوری است، از طرح دورکاری مستثنا هستند.