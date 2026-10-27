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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۰۵

تداوم عملیات اضطراری لایروبی رودخانه‌های مازندران

تداوم عملیات اضطراری لایروبی رودخانه‌های مازندران

ساری - معاون طرح و توسعه آب منطقه‌ای مازندران از ادامه عملیات اضطراری لایروبی در نقاط بحرانی رودخانه‌های استان با اعتبار حدود ۴۵ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد طاهر بابازاده ظهر سه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح لایروبی رودخانه‌های استان اظهار کرد: این عملیات از حدود یک ماه گذشته در مناطق بحرانی شهرستان‌های ساری، میاندرود، سوادکوه، سوادکوه شمالی، نوشهر، بهشهر و نور آغاز شده و متناسب با اولویت‌های فنی و شرایط محلی همچنان ادامه دارد.

وی با بیان اینکه افزایش ظرفیت عبور جریان آب از اهداف اصلی این طرح است، افزود: رفع موانع موجود در مسیر رودخانه‌ها و بهبود وضعیت هیدرولیکی بستر، به‌ویژه در مقاطعی که احتمال پس‌زدگی آب و طغیان وجود دارد، می‌تواند به کاهش خطر سیلاب و محدود کردن خسارت‌های احتمالی در مناطق پیرامونی کمک کند.

معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه‌ای مازندران با تأکید بر ضرورت اولویت‌بندی نقاط پرخطر تصریح کرد: محل اجرای عملیات بر اساس بررسی‌های فنی، وضعیت بستر و مسیر رودخانه‌ها و میزان آسیب‌پذیری مناطق اطراف انتخاب می‌شود تا منابع و امکانات اجرایی در بخش‌هایی متمرکز شود که نیاز بیشتری به اقدامات پیشگیرانه دارند.

بابازاده همچنین از پیش‌بینی ادامه عملیات لایروبی در مناطق دیگر استان خبر داد و گفت: شهرستان‌های چالوس، کلاردشت، عباس‌آباد، آمل، بابل، نکا، محمودآباد، بابلسر، تنکابن و رامسر و همچنین منطقه زیرآب در برنامه آتی اجرای این عملیات قرار دارند.

وی خاطرنشان کرد: استمرار اقدامات پیشگیرانه در نقاط بحرانی رودخانه‌ها، در کنار سایر برنامه‌های مدیریت منابع آب و کنترل مخاطرات سیلاب، می‌تواند در بهبود عبور جریان آب و کاهش آسیب‌پذیری مناطق در معرض خطر مؤثر باشد.

کد مطلب 6991495

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