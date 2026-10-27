به گزارش خبرنگار مهر، محمد طاهر بابازاده ظهر سه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح لایروبی رودخانه‌های استان اظهار کرد: این عملیات از حدود یک ماه گذشته در مناطق بحرانی شهرستان‌های ساری، میاندرود، سوادکوه، سوادکوه شمالی، نوشهر، بهشهر و نور آغاز شده و متناسب با اولویت‌های فنی و شرایط محلی همچنان ادامه دارد.

وی با بیان اینکه افزایش ظرفیت عبور جریان آب از اهداف اصلی این طرح است، افزود: رفع موانع موجود در مسیر رودخانه‌ها و بهبود وضعیت هیدرولیکی بستر، به‌ویژه در مقاطعی که احتمال پس‌زدگی آب و طغیان وجود دارد، می‌تواند به کاهش خطر سیلاب و محدود کردن خسارت‌های احتمالی در مناطق پیرامونی کمک کند.

معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه‌ای مازندران با تأکید بر ضرورت اولویت‌بندی نقاط پرخطر تصریح کرد: محل اجرای عملیات بر اساس بررسی‌های فنی، وضعیت بستر و مسیر رودخانه‌ها و میزان آسیب‌پذیری مناطق اطراف انتخاب می‌شود تا منابع و امکانات اجرایی در بخش‌هایی متمرکز شود که نیاز بیشتری به اقدامات پیشگیرانه دارند.

بابازاده همچنین از پیش‌بینی ادامه عملیات لایروبی در مناطق دیگر استان خبر داد و گفت: شهرستان‌های چالوس، کلاردشت، عباس‌آباد، آمل، بابل، نکا، محمودآباد، بابلسر، تنکابن و رامسر و همچنین منطقه زیرآب در برنامه آتی اجرای این عملیات قرار دارند.

وی خاطرنشان کرد: استمرار اقدامات پیشگیرانه در نقاط بحرانی رودخانه‌ها، در کنار سایر برنامه‌های مدیریت منابع آب و کنترل مخاطرات سیلاب، می‌تواند در بهبود عبور جریان آب و کاهش آسیب‌پذیری مناطق در معرض خطر مؤثر باشد.