به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان ظهر سه شنبه در جلسه بررسی روند اجرای پروژه فاضلاب شهری و تصفیه خانه سمنان، با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این طرح اظهار کرد: تاکنون ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار به این منظور پرداخت شده است.

وی ادامه داد: اما تأخیر در پرداخت‌ها و باقی‌ماندن بخشی از مطالبات، ضرورت پیگیری جدی‌تر تعهدات مالی و اجرایی را دوچندان می‌کند.

فرماندار سمنان با اشاره به پیشرفت عملیات اجرایی خط انتقال فاضلاب افزود: بخش قابل توجهی از این عملیات انجام شده است و باید برای تکمیل بخش‌های باقی‌مانده و احداث ایستگاه‌های مورد نیاز، برنامه‌ریزی دقیق‌تری صورت گیرد.

صمیمیان با تأکید بر ضرورت تکمیل شبکه فاضلاب شهری بیان کرد: بخشی از شبکه همچنان اجرا نشده و لازم است راهکارهای تأمین اعتبار و مشارکت بخش خصوصی برای تسریع در اجرای این طرح بررسی شود.

وی همچنین بر ضرورت برنامه‌ریزی برای استفاده از پساب تصفیه شده در بخش صنعت و سایر مصارف مجاز تأکید کرد و افزود: بهره‌برداری هدفمند از پساب می‌تواند به مدیریت منابع آب و استفاده بهینه از ظرفیت‌های ایجاد شده کمک کند.