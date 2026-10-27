افزایش ۲ تا ۳ برابری تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در سه ماه

سخنگوی دولت از افزایش ۲ تا ۳ برابری پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در ماه‌های مرداد، شهریور و مهر خبر داد .