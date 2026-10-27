دریافت 40 MB
کد مطلب 6991498
  1. فیلم
  2. سیاست
۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۳۰

افزایش ۲ تا ۳ برابری تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در سه ماه

افزایش ۲ تا ۳ برابری تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در سه ماه

سخنگوی دولت از افزایش ۲ تا ۳ برابری پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در ماه‌های مرداد، شهریور و مهر خبر داد .

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید