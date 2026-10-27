دریافت 40 MB کد مطلب 6991498 https://mehrnews.com/x3drVF ۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۳۰ کد مطلب 6991498 فیلم سیاست فیلم سیاست ۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۳۰ افزایش ۲ تا ۳ برابری تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در سه ماه سخنگوی دولت از افزایش ۲ تا ۳ برابری پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در ماههای مرداد، شهریور و مهر خبر داد . کپی شد مطالب مرتبط مهاجرانی: واردات خودرو با دستور رئیسجمهور متوقف شد مهاجرانی: مرزهای زمینی با پاکستان باز است و تردد جریان دارد مهاجرانی: با عزت صلح را دنبال میکنیم؛ در دفاع از کشور کوتاه نمیآییم مهاجرانی: کنترل شیب تورم و حمایت معیشتی از مردم در دستور کار دولت است برچسبها وام ازدواج وام فرزندآوری سخنگوی دولت فاطمه مهاجرانی نشست خبری
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