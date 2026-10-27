به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس هشدار صادرشده از سوی اداره‌کل هواشناسی لرستان، فعالیت سامانه بارشی از روز پنجشنبه هفتم آبان آغاز می‌شود و تا صبح روز شنبه نهم آبان‌ماه ادامه خواهد داشت.

احتمال آب‌گرفتگی معابر و اختلال در تردد

بر اساس این هشدار، مخاطرات احتمالی فعالیت سامانه شامل اختلال در تردد شهری و بین‌شهری، آب‌گرفتگی معابر، ایجاد روان‌آب و در برخی نقاط طغیان مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی است.

همچنین احتمال خسارت به محصولات کشاورزی، برخی سازه‌ها و اشیای مستقر در فضای باز، خطر سقوط اشیا و کاهش دید افقی در زمان وقوع پدیده‌های جوی وجود دارد.

توصیه‌های هواشناسی به شهروندان

اداره‌کل هواشناسی لرستان به شهروندان توصیه کرده است از سفرهای غیرضروری برون‌شهری و انجام فعالیت‌های کوهنوردی در زمان فعالیت سامانه خودداری کنند و هنگام تردد در جاده‌ها احتیاط لازم را داشته باشند.

همچنین پرهیز از توقف و تردد در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها، خودداری از چرای دام و جابه‌جایی عشایر در مناطق پرخطر، جمع‌آوری محصولات کشاورزی و باغی و استحکام‌بخشی سازه‌های موقت و تابلوها از دیگر توصیه‌های این هشدار است.

بر اساس اعلام هواشناسی، احتمال وقوع بارش‌های پراکنده از روز چهارشنبه پنجم آبان‌ماه دور از انتظار نیست و با توجه به شرایط ناپایدار جوی، احتمال تقویت بارش‌های نقطه‌ای از روزهای پنجشنبه و جمعه نیز وجود دارد.