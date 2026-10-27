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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۰۹

اعلام هشدار سطح زرد هواشناسی و بارش‌های رگباری در لرستان

اعلام هشدار سطح زرد هواشناسی و بارش‌های رگباری در لرستان

خرم‌آباد- اداره‌کل هواشناسی لرستان با صدور هشدار سطح زرد هواشناسی، از فعالیت سامانه بارشی در استان از روز پنجشنبه هفتم آبان‌ماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس هشدار صادرشده از سوی اداره‌کل هواشناسی لرستان، فعالیت سامانه بارشی از روز پنجشنبه هفتم آبان آغاز می‌شود و تا صبح روز شنبه نهم آبان‌ماه ادامه خواهد داشت.

احتمال آب‌گرفتگی معابر و اختلال در تردد

بر اساس این هشدار، مخاطرات احتمالی فعالیت سامانه شامل اختلال در تردد شهری و بین‌شهری، آب‌گرفتگی معابر، ایجاد روان‌آب و در برخی نقاط طغیان مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی است.

همچنین احتمال خسارت به محصولات کشاورزی، برخی سازه‌ها و اشیای مستقر در فضای باز، خطر سقوط اشیا و کاهش دید افقی در زمان وقوع پدیده‌های جوی وجود دارد.

توصیه‌های هواشناسی به شهروندان

اداره‌کل هواشناسی لرستان به شهروندان توصیه کرده است از سفرهای غیرضروری برون‌شهری و انجام فعالیت‌های کوهنوردی در زمان فعالیت سامانه خودداری کنند و هنگام تردد در جاده‌ها احتیاط لازم را داشته باشند.

همچنین پرهیز از توقف و تردد در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها، خودداری از چرای دام و جابه‌جایی عشایر در مناطق پرخطر، جمع‌آوری محصولات کشاورزی و باغی و استحکام‌بخشی سازه‌های موقت و تابلوها از دیگر توصیه‌های این هشدار است.

بر اساس اعلام هواشناسی، احتمال وقوع بارش‌های پراکنده از روز چهارشنبه پنجم آبان‌ماه دور از انتظار نیست و با توجه به شرایط ناپایدار جوی، احتمال تقویت بارش‌های نقطه‌ای از روزهای پنجشنبه و جمعه نیز وجود دارد.

کد مطلب 6991499

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