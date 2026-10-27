به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی در فضای مجازی نوشت: آمریکا برای هیچیک از کشورهای منطقه امنیت به ارمغان نیاورده است و ناتوانی واشنگتن در ارائه تضمینهای امنیتی آشکار شده است.
رضایی بیان کرد: امنیت در غرب آسیا باید از درون خودِ منطقه نشأت بگیرد و باید از هرگونه مداخله خارجی جلوگیری شود.
دبیر شورای عالی امنیت ملی در فضای مجازی نوشت: آمریکا برای هیچیک از کشورهای منطقه امنیت به ارمغان نیاورده است و ناتوانی واشنگتن در ارائه تضمینهای امنیتی آشکار شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی در فضای مجازی نوشت: آمریکا برای هیچیک از کشورهای منطقه امنیت به ارمغان نیاورده است و ناتوانی واشنگتن در ارائه تضمینهای امنیتی آشکار شده است.
کد مطلب 6991510
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