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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۰۸

سرلشکر رضایی: ناتوانی واشنگتن در ارائه تضمین‌های امنیتی آشکار شده است

سرلشکر رضایی: ناتوانی واشنگتن در ارائه تضمین‌های امنیتی آشکار شده است

دبیر شورای عالی امنیت ملی در فضای مجازی نوشت: آمریکا برای هیچ‌یک از کشورهای منطقه امنیت به ارمغان نیاورده است و ناتوانی واشنگتن در ارائه تضمین‌های امنیتی آشکار شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی در فضای مجازی نوشت: آمریکا برای هیچ‌یک از کشورهای منطقه امنیت به ارمغان نیاورده است و ناتوانی واشنگتن در ارائه تضمین‌های امنیتی آشکار شده است.

رضایی بیان کرد: امنیت در غرب آسیا باید از درون خودِ منطقه نشأت بگیرد و باید از هرگونه مداخله خارجی جلوگیری شود.

کد مطلب 6991510
محسن صمیمی

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    نظرات

    • IR ۱۳:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۵
      0 2
      پاسخ
      آمریکا و غرب در حال استفاده از .. حلال زمان برای تضعیف برگه های قدرت ایران..و.. تقویت برگه های خود هستند...از عامل تاثیرگذاری زمان ..و .. فریبکاری و غافلگیری نباید غفلت شود..و برعکس باید..از ضربات پیش دستانه استفاده شود..تا دشمن از دستیابی به اهدافش ناامید شده و منطقه را ترک کند.

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