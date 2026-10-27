به گزارش خبرگزاری مهر، پروین اشراقی اسکویی روز سه شنبه در نشست تعاملی مشاورین زنان دستگاه‌های اجرایی با تأکید بر اینکه مسائل زنان به موضوع تصدی پست‌های مدیریتی محدود نمی‌شود، اظهار کرد: زنان بخش مهمی از جامعه‌اند و مسائل آنان با ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ارتباط دارد؛ از این رو، برای ارتقای جایگاه زنان باید به مجموعه این ساختارها توجه شود.

پروین اشراقی اسکویی با اشاره به تداوم برخی کلیشه‌های ذهنی درباره نقش زنان، افزود: تغییر نگرش نسبت به زنان فرآیندی زمان‌بر است و نیازمند فرهنگ‌سازی در خانواده، نظام آموزشی، رسانه‌ها و سایر نهادهای فرهنگی و اجتماعی است. اصلاح این نگرش‌ها باید از سنین پایین آغاز شود تا زمینه حضور مؤثرتر زنان در جامعه فراهم شود.

وی، توانمندسازی زنان و شناسایی ظرفیت‌های آنان را ضروری دانست و گفت: ایجاد بانک اطلاعاتی از زنان توانمند می‌تواند زمینه شناخت بهتر ظرفیت‌های علمی، تخصصی و مدیریتی آنان را فراهم کند، اما در کنار شناسایی این ظرفیت‌ها، باید فرصت‌های واقعی برای حضور و رشد زنان در سطوح مختلف نیز ایجاد شود.

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی استانداری آذربایجان شرقی با تأکید بر ضرورت حضور زنان در جایگاه‌های تصمیم‌سازی، اظهار کرد: مشارکت زنان نباید به حضور نمادین محدود شود و لازم است زنان در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نقش مؤثر و تصمیم‌ساز داشته باشند. تحقق این هدف نیازمند همراهی دستگاه‌های مختلف و ایجاد فرصت‌های برابر برای استفاده از توانمندی زنان است.

وی در پایان با اشاره به اهمیت مطالبه‌گری در حوزه زنان، بر ضرورت طرح مطالبات صحیح، منطقی و مبتنی بر مسائل واقعی جامعه تأکید کرد و افزود: توسعه کشور بدون بهره‌گیری از ظرفیت همه بخش‌های جامعه امکان‌پذیر نیست و استفاده از توانمندی زنان می‌تواند بخشی از ظرفیت مورد نیاز برای پیشرفت و توسعه کشور را فعال کند.