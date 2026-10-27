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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۵۸

روز خوب نمایندگان اصفهان در لیگ برتر فوتسال زنان

روز خوب نمایندگان اصفهان در لیگ برتر فوتسال زنان

اصفهان- تیم‌های فوتسال زنان سپاهان و پالایش نفت اصفهان در هفته دوم لیگ برتر مقابل رقبای خود به برتری دست یافتند.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم لیگ برتر فوتسال زنان ظهر سه‌شنبه ۵ آبان با برگزاری دو دیدار در شهر اصفهان پیگیری شد.

تیم فوتسال سپاهان در سالن قدس میزبان تیم تکنیک برتر بابلسر بود که این مسابقه با برتری ۲ بر یک طلایی‌پوشان اصفهانی خاتمه یافت؛ هلیا پرستوک و هستی خسروی برای سپاهان گلزنی کردند.

پالایش نفت اصفهان در سالن شهدای نفت مقابل مس رفسنجان جشنواره گل به راه انداخت و ۸ گل نماینده‌ رفسنجان را در هم کوبید؛ آنیتا بالاورد(۴)، آناهیتا ابوالحسنی(۲)، آذین نخعی و مریم قائدامینی گل‌های پالایش نفت را به ثمر رساندند.

تیم فوتسال سپاهان در هفته سوم لیگ برتر یکشنبه ۱۰ آبان مهمان تیم ابومسلم خراسان است؛ پالایش نفت نیز در همین روز در خانه گلبرگ تاکستان به مصاف این تیم خواهد رفت.

کد مطلب 6991524

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