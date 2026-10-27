به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه رضایی، به همراه هیئت همراه با هدف بررسی وضعیت معابر و فضای سبز، ارزیابی اقدامات نگهداری و پیگیری رفع نواقص و تکمیل پروژه آبشار طلایی، از پارک‌های آبشار طلایی و کیو خرم‌آباد بازدید کرد.

ضرورت رفع نواقص و نظارت مستمر بر عملکرد پیمانکاران

رضایی با اشاره به نواقص مشاهده‌شده در جریان بازدیدهای میدانی اظهار کرد: ایرادات متعددی در این پارک‌ها وجود دارد که باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف و وضعیت این مجموعه‌ها ساماندهی شود.

وی با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر سازمان پارک‌ها و فضای سبز بر عملکرد پیمانکاران، افزود: لازم است روند اجرای تعهدات پیمانکاران به‌درستی کنترل شود و نواقص موجود در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرد.

روشنایی، ایمنی و امکانات رفاهی در اولویت ساماندهی پارک‌ها

بازرس کل قضایی استان لرستان با اشاره به ضرورت ارتقای کیفیت خدمات و امکانات پارک‌ها، تصریح کرد: مسئولان حوزه سیما و منظر شهری خرم‌آباد باید مواردی همچون تأمین روشنایی کافی معابر، بهبود امکانات رفاهی، اصلاح و ترمیم کف‌سازی مسیرها، توسعه و ترمیم فضای سبز و گل‌کاری را در اولویت اقدامات خود قرار دهند.

وی همچنین بر کنترل و نظارت بر عملکرد پیمانکاران فضای سبز، رسیدگی به وضعیت نظافت سرویس‌های بهداشتی، بررسی استانداردها و ایمنی وسایل بازی کودکان و مراقبت از تأسیسات و تجهیزات موجود در پارک‌ها تأکید کرد.

تأکید بر تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی

رضایی با اشاره به ضرورت تسریع در اجرای عملیات عمرانی، خواستار اقدام فوری برای آسفالت معابر و پیشبرد پروژه پل پیوند شد و ساماندهی فضای سبز پارک کیو را نیز از جمله موارد ضروری برشمرد.

وی همچنین بر تکمیل پروژه فضای سبز آبشار طلایی، رفع نواقص اجرایی، آماده‌سازی به‌موقع این مجموعه و پیش‌بینی امکانات رفاهی مناسب برای استفاده شهروندان تأکید کرد.

رضایتمندی مردم؛ اولویت نظارت بازرسی

بازرس کل قضایی استان لرستان با بیان اینکه رضایتمندی مردم اولویت اصلی در پیگیری مسائل شهری است، از شهروندان خواست گزارش‌ها، شکایات و مطالبات خود را از طریق سامانه سازمان بازرسی کل کشور به شماره ۱۳۶ اعلام کنند.

رضایی تأکید کرد: سازمان بازرسی، نظارت‌های لازم را برای پیگیری و رفع نواقص، ایرادات و نارسایی‌های موجود دنبال خواهد کرد.