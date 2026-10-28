ورود سامانه جدید بارشی به کشور؛ هشدار بارش باران در ۹ استان

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس نقشه‌های همدیدی و آینده‌نگری، با ورود سامانه بارشی به کشور، امروز چهارشنبه در برخی نقاط استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، لرستان، ایلام، زنجان، قزوین، پنجشنبه علاوه بر مناطق فوق در استان‌های همدان، مرکزی، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد، اصفهان، قم، البرز، تهران، گیلان و مازندران در برخی ساعات بارندگی، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

همچنین روز جمعه، دامنه بارش‌ها استان‌های گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی و شمال خراسان جنوبی را نیز در بر می‌گیرد و این وضعیت در این مدت در ساعات بعدازظهر و شب در برخی نقاط استان‌های کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان نیز رخ خواهد داد.

بر اساس این گزارش، روز شنبه در برخی نقاط استان‌های واقع در غرب، جنوب غرب، مرکز، دامنه های شمالی و جنوبی البرز و شمال شرق و یکشنبه در غرب، جنوب غرب و مرکز کشور بارش پیش‌بینی می‌شود.

همچنین دریای خزر در روزهای پنجشنبه و جمعه مواج خواهد بود.

وضعیت جوی پایتخت

امروز آسمان تهران صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد، گاهی افزایش ابر و افزایش باد است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۲۳ و کمینه دمای آن به ۱۴ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.