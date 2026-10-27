مجموعه «دورفی» با محور ورزش و تحرک روی آنتن رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، مجموعه «دورفی» از تولیدات سلامت‌محور مرکز سیمرغ است که با هدف پیشگیری از بیماری‌ها و آسیب‌های ناشی از کم‌تحرکی، مخاطبان را به انجام فعالیت‌های بدنی و مشارکت در ورزش همگانی تشویق می‌کند.

مجموعه رئال‌انیمیشن «دورفی» به همت مرکز سیمرغ و مشارکت معاونت فرهنگی و ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان با هدف ترویج فعالیت بدنی و ورزش همگانی، به صورت میان برنامه از آنتن شبکه‌های ملی و استانی سیما پخش شد. تولید فصل دوم این مجموعه نیز به‌زودی آغاز خواهد شد.

شخصیت «دورفی» با الهام از واژه «اندورفین»، هورمون طبیعی مرتبط با کاهش درد و ایجاد احساس نشاط در بدن، نام‌گذاری شده است. این شخصیت در جریان ماجراجویی‌های خود در یک محله، در هر قسمت به سراغ گروه‌های مختلف مردم می‌رود و آنها را به ورزش و تحرک بدنی ترغیب می‌کند.

این مجموعه با رویکردی سرگرم‌کننده و آموزشی تلاش دارد اهمیت فعالیت بدنی منظم را به مخاطبان یادآوری کند و گامی در جهت ترویج سبک زندگی سالم بردارد. با آغاز پخش «دورفی» از شبکه‌های ملی و استانی سیما، تولید فصل دوم این رئال‌انیمیشن نیز به‌زودی آغاز خواهد شد.

سریال رئال‌انیمیشن «دورفی» با بازی رسول نجفیان، مرتضی رستمی، مریم خدارحمی و محمد کارآزاد تولید شده است. تهیه‌کنندگی این مجموعه بر عهده احسان میرزا ابولحسنی است. حسین فربهی کارگردانی هنری و میلاد شاهجانی پویانمایی این مجموعه را بر عهده دارند.

مؤسسه فرهنگی عتیق نوآوران پاسارگاد مجری طرح تولید مجموعه «دورفی» است. سرپرستی نویسندگان بر عهده حکیمه صنیع‌فر بوده و فیلمنامه این مجموعه را حکیمه صنیع‌فر و مریم پویان نوشته‌اند.

همچنین فاطمه سپهری به‌عنوان مدیر برنامه‌ریزی و دستیار اول کارگردان، محمدرضا داودی به‌عنوان مدیر تولید، یونس سبزی به‌عنوان مدیر تصویربرداری، مسیح حدپور سراج به‌عنوان مدیر صدابرداری، رضا عرب به‌عنوان طراح گریم، آرش خزایی به‌عنوان تدوینگر، نیلوفر درویشی به‌عنوان طراح لباس، جاوید جاویدنیا به‌عنوان طراح صحنه، دریا پیچک به‌عنوان منشی صحنه، نازنین حقیری به‌عنوان صداپیشه و محمود برون در بخش عکاسی و پشت‌صحنه در این پروژه حضور داشته‌اند. روابط عمومی این مجموعه نیز بر عهده سیده سمیرا سجادی است.