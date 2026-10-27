به گزارش خبرنگار مهر، طاهره تبیرئی، ظهر سه‌شنبه، در جریان برگزاری میز خدمت در شهرستان پیشوا، بر ضرورت تسهیل امور خانواده‌های شهدا و ایثارگران و پیگیری مستقیم مشکلات آنان تأکید کرد.

این دیدار در چارچوب طرح «مسیر ایثار» و با حضور جمعی از خانواده‌های شهدا، جانبازان و ایثارگران در اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان پیشوا برگزار شد.

تبیرئی با اشاره به اهداف این برنامه، حضور میدانی مدیران بنیاد شهید در شهرستان‌ها را راهکاری برای شناسایی دقیق‌تر نیازها، پیگیری مسائل و بهبود روند ارائه خدمات به جامعه ایثارگری دانست.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان‌های استان تهران با تأکید بر ضرورت تکریم خانواده‌های شهدا و ایثارگران، رسیدگی به درخواست‌های آنان و رفع موانع موجود در کوتاه‌ترین زمان ممکن را از اولویت‌های برگزاری میز خدمت عنوان کرد.

وی همچنین با اشاره به تعهد بنیاد شهید برای ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی اظهار داشت که حضور مستمر در شهرستان‌ها، زمینه شناسایی بهتر نیازهای منطقه و بهبود فرایندهای اجرایی را فراهم می‌کند.

در این نشست، خانواده‌های شهدا و ایثارگران شهرستان پیشوا نیز مسائل و چالش‌های خود را مطرح کردند و از پیگیری‌های انجام‌شده در راستای رسیدگی به درخواست‌هایشان قدردانی کردند.