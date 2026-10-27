توسعه رزن باید با محوریت توسعه روستاها دنبال شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد جهانیان ظهر سه شنبه در نشست بررسی و تشریح طرح مطالعات توسعه و اشتغال روستایی شهرستان رزن با استقبال از اجرای طرح مطالعات توسعه روستایی اظهار کرد: برنامه‌ریزی برای نقاط کوچک و روستاها باید در کنار برنامه ریزی‌های کلان مورد توجه قرار گیرد چراکه گاهی برنامه‌های تدوین شده در سطوح بالاتر به دلیل بی‌توجهی به شرایط محلی در مرحله اجرا به نتیجه مطلوب نمی‌رسند.

وی افزود: یکی از دستاوردهای مهم طرح مطالعات توسعه و اشتغال روستایی شهرستان رزن تقویت اعتماد به نفس مدیران محلی و مردم روستاها است تا بدانند می‌توانند برای ابعاد مختلف زندگی خود برنامه داشته باشند و ظرفیت‌های منطقه را شناسایی کنند و برای استفاده از آن‌ها تصمیم بگیرند.

فرماندار رزن با اشاره به جایگاه روستاها در ساختار جمعیتی و اقتصادی این شهرستان بیان کرد: رزن شهرستانی با ماهیت روستایی است و بخش قابل توجهی از جمعیت آن در روستاها زندگی می‌کنند و حتی بسیاری از ساکنان شهرها نیز همچنان ارتباط مستمر اقتصادی، خانوادگی و اجتماعی با روستاها دارند و در صورتی که به دنبال توسعه شهرستان هستیم باید توسعه روستاها را در اولویت برنامه‌ریزی قرار گیرد.

جهانیان با تاکید بر ضرورت ارتباط مستقیم مدیران با مردم روستاها گفت: مدیران شهرستان باید خود را در برابر مسائل و مطالبات روستاییان مسئول بدانند و نحوه ارتباط، گفت‌وگو و پاسخگویی مدیران باید به گونه‌ای باشد که مردم بتوانند به راحتی مسائل خود را مطرح کنند و برای پیگیری مشکلاتشان با مانع مواجه نشوند.

وی ادامه داد: در این طرح باید علاوه بر افراد و گروه‌هایی که ارتباط بیشتری با دستگاه‌های اجرایی دارند، صدای اقشار و افرادی نیز شنیده شود که کمتر فرصت ارتباط با مجموعه‌های دولتی را پیدا کرده‌اند و هرچه اطلاعات جمع‌آوری شده از روستاها جامع‌تر و دیدگاه‌های مختلف در آن منعکس شود امکان تدوین برنامه‌ای دقیق‌تر و قابل اجرا افزایش پیدا می‌کند.

فرماندار رزن با اشاره به تفاوت شرایط و ظرفیت‌های روستاها خاطرنشان کرد: نمی‌توان برای همه روستاها نسخه‌ای یکسان پیچید و هر روستا شرایط، ظرفیت‌ها و پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و برنامه توسعه آن باید براساس واقعیت‌های همان منطقه تدوین شود.

جهانیان با بیان اینکه تهیه برنامه نباید به تدوین یک سند و بایگانی آن محدود شود، تصریح کرد: برنامه‌ها باید در عمل مورد استفاده قرار گیرند و در صورت شناسایی نواقص یا تغییر شرایط اصلاح و به‌روزرسانی شوند و مدیران محلی براساس برنامه مشخص حرکت کنند و تصمیم گیری‌ها از حالت مقطعی خارج شود.

وی از آمادگی مجموعه مدیریتی شهرستان برای همکاری با جهاد دانشگاهی خبر داد و گفت: فرمانداری و مدیران شهرستان از اجرای این طرح حمایت می‌کنند و برای تسهیل هماهنگی‌ها یکی از همکاران فرمانداری مسئولیت پیگیری امور و ارتباط مستمر با مجریان طرح را بر عهده خواهد گرفت.

رئیس جهاد دانشگاهی واحد همدان در ادامه این جلسه با تشریح رویکرد این مجموعه در مطالعات توسعه روستایی اظهار کرد: هدف از اجرای طرح مطالعات توسعه و اشتغال روستایی شهرستان رزن شناسایی دقیق ظرفیت‌ها، منابع، محدودیت‌ها و فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی روستاها و فراهم کردن زمینه تصمیم‌گیری مبتنی بر اطلاعات میدانی است.

خلیل میرزایی با تاکید بر مشارکت مردم در فرایند مطالعات افزود: برای شناخت واقعی شرایط روستاها، صرفاً به پرسش نامه‌های معمول اکتفا نمی‌شود بلکه گفت‌وگو با دهیاران، اعضای شوراهای اسلامی روستا، معتمدان، جوانان و سایر افراد اثرگذار محلی نیز در دستور کار قرار دارد تا اطلاعات به دست آمده، تصویری دقیق‌تر از وضعیت هر روستا ارائه دهد.

وی با اشاره به ضرورت توجه به زنجیره ارزش محصولات بومی بیان کرد: شناسایی ظرفیت‌های اقتصادی باید به بررسی امکان فرآوری محصولات، ایجاد ارزش افزوده، توسعه فعالیت‌های تولیدی و فراهم کردن زمینه سرمایه‌گذاری منجر شود برای نمونه در مناطقی که ظرفیت تولید محصولاتی مانند رازیانه وجود دارد باید امکان توسعه صنایع مرتبط و تکمیل زنجیره ارزش آن بررسی شود.

رئیس جهاد دانشگاهی واحد همدان ادامه داد: برنامه توسعه زمانی می‌تواند موثر باشد که براساس واقعیت‌های محیطی و امکانات موجود تدوین شود نمی‌توان بدون توجه به منابع آب، زیرساخت‌ها و شرایط اقتصادی یک منطقه فعالیتی را به عنوان راهکار توسعه آن پیشنهاد داد.