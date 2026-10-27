به گزارش خبرنگار مهر، رسول اسدی پیش از ظهر سه‌شنبه در مجمع سالانه هیئت دوچرخه‌سواری استان قزوین، با اشاره به تفاوت‌های ساختاری دوچرخه‌سواری با سایر رشته‌های ورزشی اظهار کرد: نمی‌توان این رشته را با بسیاری از رشته‌های دیگر مقایسه کرد؛ چراکه دوچرخه‌سواری از نظر تجهیزات، ساختار رقابت‌ها، الزامات حرفه‌ای و شیوه مدیریت، ویژگی‌های خاص خود را دارد و برای پیشرفت آن باید متناسب با همین ویژگی‌ها تصمیم گرفت.

وی افزود: فدراسیون دوچرخه‌سواری در طول سال حدود ۱۴۰ رویداد ورزشی برگزار می‌کند که برخی از آن‌ها دو تا سه روز به طول می‌انجامد. این گستردگی فعالیت‌ها، ضرورت برنامه‌ریزی دقیق و ایجاد سازوکارهای مناسب برای پشتیبانی از ورزشکاران و هیئت‌های استانی را دوچندان می‌کند.

رئیس فدراسیون دوچرخه‌سواری با اشاره به اهمیت پویایی مسابقات و لیگ‌های ورزشی تصریح کرد: یکی از وظایف اصلی فدراسیون، فراهم کردن بستر مناسب برای فعالیت حرفه‌ای هیئت‌هاست تا آن‌ها بتوانند با جذب حامیان مالی، منابع مورد نیاز خود را تأمین کنند. حمایت از استان‌ها صرفاً به معنای تأمین مستقیم تجهیزات نیست، بلکه باید سازوکارهایی ایجاد شود که به تقویت پایدار فعالیت‌های ورزشی منجر شود.

اسدی با اشاره به هزینه بالای تجهیزات تخصصی دوچرخه‌سواری گفت: برای تأمین تجهیزات تیم ملی، دوچرخه‌های حرفه‌ای و به‌روز خریداری شده است. برای نمونه، سه دستگاه دوچرخه جاده با هزینه‌ای حدود ۳۶ هزار یورو تهیه شده است. این موضوع نشان می‌دهد که در رشته‌ای با الزامات فنی بالا، کیفیت تجهیزات اهمیت زیادی دارد و خرید تجهیزات باید بر اساس نیاز واقعی ورزشکاران و استانداردهای حرفه‌ای انجام شود.

وی با تأکید بر ضرورت توسعه رده‌های پایه خاطرنشان کرد: برگزاری مسابقات منطقه‌ای با هدف فعال نگه داشتن تیم‌های پایه و کاهش هزینه‌ها در دستور کار قرار گرفته است. در حال حاضر ۳۱ استان در این ساختار فعالیت دارند و فدراسیون نیز مسابقات نهایی را برگزار می‌کند. این روند می‌تواند به شناسایی استعدادهای بیشتر و تقویت پشتوانه ورزش قهرمانی کمک کند.

رئیس فدراسیون دوچرخه‌سواری همچنین با انتقاد از برخی تصمیمات زیرساختی گذشته اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌ها باید بر اساس مطالعات تخصصی و نیازسنجی انجام شود. در ساخت پیست‌های دوچرخه‌سواری، صرف هزینه بدون توجه به استانداردها و میزان بهره‌برداری، نمی‌تواند به توسعه واقعی این رشته منجر شود. لازم است به‌جای اجرای طرح‌های پراکنده و کم‌استفاده، ایجاد زیرساخت‌های استاندارد و قابل بهره‌برداری در اولویت قرار گیرد.

اسدی در ادامه، توسعه پیست‌های BMX را نیز از ظرفیت‌های قابل توجه این رشته دانست و افزود: این پیست‌ها علاوه بر فراهم کردن امکان فعالیت تخصصی در رشته BMX، می‌توانند در آموزش پایه دوچرخه‌سواری و توسعه فعالیت‌های مرتبط نیز نقش داشته باشند؛ البته تحقق این ظرفیت‌ها مستلزم برنامه‌ریزی حرفه‌ای و تأمین امکانات مورد نیاز است.

وی با اشاره به ضرورت ایجاد منابع درآمدی پایدار برای هیئت‌های استانی از طراحی یک بستر دیجیتال در حوزه دوچرخه‌سواری همگانی خبر داد و گفت: در این طرح، فعالیت رکاب‌زنان از طریق تلفن همراه ثبت می‌شود و قرار است مشارکت افراد با امکان خرید از فروشگاه‌های طرف قرارداد پیوند بخورد. بخشی از گردش مالی ایجادشده نیز می‌تواند به هیئت‌های استانی اختصاص یابد.

رئیس فدراسیون دوچرخه‌سواری ادامه داد: با گسترش عضویت در این بستر و افزایش تعداد کاربران، امکان همکاری با فروشگاه‌های دوچرخه و جذب ظرفیت‌های تبلیغاتی بیشتر فراهم می‌شود. هدف این است که به‌جای اتکا به حمایت‌های مستقیم و محدود، زمینه درآمدزایی و پشتیبانی پایدار از فعالیت‌های هیئت‌ها ایجاد شود.

اسدی در پایان با تأکید بر ضرورت توسعه عملی دوچرخه‌سواری همگانی گفت: برگزاری همایش‌ها به‌تنهایی برای افزایش تعداد دوچرخه‌سواران کافی نیست و باید برنامه‌هایی اجرا شود که استفاده واقعی از دوچرخه در زندگی روزمره مردم را افزایش دهد. توسعه آموزش دوچرخه‌سواری و فراهم کردن زمینه حضور بیشتر مردم در این فعالیت، نیازمند نگاهی عملیاتی، مستمر و تخصصی است.