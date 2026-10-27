به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، حمید بورد، در حاشیه بیست‌وهشتمین نشست وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جی‌ئی‌سی‌اف) در مسکو با سعد بن شریده الکعبی، وزیر انرژی قطر، دیدار و درباره توسعه همکاری‌های ایران و قطر در حوزه انرژی گفتگو کرد.

او در این دیدار با تأکید بر پیشنهادهای راهبردی جمهوری اسلامی ایران برای مجمع کشورهای صادرکننده گاز، همکاری مؤثر اعضای این مجمع، به‌ویژه تولیدکنندگان و صادرکنندگان عمده گاز، برای تقویت هم‌گرایی و گسترش گفت‌وگوهای دوجانبه و چندجانبه را خواستار شد.

سرپرست وزارت نفت پیش‌تر نیز در سفر به دوحه و دیدار با وزیر انرژی قطر، بر توسعه روابط و همکاری‌های دو کشور در حوزه انرژی تأکید کرده بود.

بورد که برای شرکت در نشست وزارتی جی‌ئی‌سی‌اف و همراهی مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری، در هشتمین نشست سران این مجمع به مسکو سفر کرده است، در مواضع خود بر پیوند امنیت انرژی با صلح و ثبات منطقه‌ای، امنیت زیرساخت‌های حیاتی و احترام به حاکمیت ملی کشورها تأکید کرد.

او گفت: مداخله‌ها و اقدام‌های نظامی آمریکا و تحریم‌های یک‌جانبه اقتصادی، افزون بر آسیب به منافع مشروع ملت ایران، بر امنیت سرمایه‌گذاری و قابلیت پیش‌بینی بازارهای جهانی انرژی تأثیر منفی گذاشته است.

هشتمین نشست سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز روز سه‌شنبه پنجم آبان در مسکو با حضور سران کشورهای عضو و نمایندگان عالی‌رتبه آنها برگزار می‌شود. بررسی مسائل راهبردی صنعت گاز، تحولات بازار، چشم‌انداز عرضه و تقاضا، امنیت انرژی و جایگاه گاز طبیعی در ترکیب انرژی جهان از محورهای این نشست‌هاست.

مجمع کشورهای صادرکننده گاز ۱۲ عضو اصلی دارد و کشورهای آنگولا، جمهوری آذربایجان، عراق، مالزی، موریتانی، موزامبیک، پرو و سنگال نیز عضو ناظر آن هستند. کشورهای عضو این مجمع درمجموع حدود ۷۰ درصد ذخایر اثبات‌شده گاز طبیعی جهان، ۳۸ درصد تولید تجاری گاز و ۴۲ درصد صادرات گاز جهان را در اختیار دارند. سهم این کشورها از صادرات گاز طبیعی مایع‌شده نیز حدود ۴۷ درصد برآورد می‌شود.