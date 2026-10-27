جواد نظری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این فراخوان در راستای اجرای شیوه‌نامه فعالیت گروه‌های تشریفات و مداحان ترحیم‌خوان در اماکن عمومی قزوین و با هدف ساماندهی فعالیت این افراد اجرا می‌شود.

وی افزود: تمامی مداحان ترحیم‌خوان برای دریافت مجوز فعالیت یا تمدید مجوزهای قبلی خود باید از ۴ تا ۱۳ آبان‌ماه، در ساعات اداری به واحد تشکل‌های دینی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان قزوین مراجعه کنند.

نظری با تأکید بر ضرورت مراجعه متقاضیان در مهلت تعیین‌شده، خاطرنشان کرد: متقاضیان برای پیگیری امور مربوط به صدور و تمدید مجوز فعالیت می‌توانند به واحد تشکل‌های دینی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان قزوین مراجعه کنند.