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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۳۹

اعلام آمادگی جهاد دانشگاهی برای توسعه صنایع تبدیلی رازیانه در رزن

اعلام آمادگی جهاد دانشگاهی برای توسعه صنایع تبدیلی رازیانه در رزن

همدان-رئیس جهاد دانشگاهی واحد همدان از آمادگی این مجموعه برای همکاری در زمینه ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی رازیانه در شهرستان رزن خبر داد

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل میرزائی ظهر سه شنبه در نشست با فرماندار رزن با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی این شهرستان رزن اظهار کرد: توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی می‌تواند زمینه افزایش ارزش افزوده محصولات بومی را فراهم کند و سهم بیشتری از منافع اقتصادی تولید را به کشاورزان و منطقه بازگرداند.

وی با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های علمی و تخصصی جهاد دانشگاهی افزود: این مجموعه آمادگی دارد با بهره‌گیری از توان علمی و فنی خود در زمینه بررسی و اجرای طرح‌های فرآوری محصولات کشاورزی، به‌ویژه رازیانه همکاری کند.

رئیس جهاد دانشگاهی واحد همدان با اشاره به اهمیت تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی بیان کرد: شناسایی بازارهای هدف، انتخاب محصولات دارای مزیت اقتصادی و فراهم کردن زمینه سرمایه‌گذاری از جمله اقداماتی است که می‌تواند به توسعه صنایع تبدیلی و ایجاد فرصت‌های شغلی کمک کند.

میرزائی همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های پژوهشی و تخصصی برای تدوین طرح‌های کاربردی و فراهم کردن زمینه ورود سرمایه‌گذاران به حوزه فرآوری محصولات کشاورزی تاکید کرد.

وی آمادگی جهاد دانشگاهی برای همکاری علمی و فنی در این زمینه را اعلام کرد و توسعه صنایع تبدیلی را گامی مهم در مسیر تقویت اقتصاد محلی و افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی دانست.

کد مطلب 6991552

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