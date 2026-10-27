امیر کرم‌زاده درگفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین وضعیت رسیدگی به بناهای تاریخی آسیب‌دیده در جنگ رمضان اظهار کرد: در پی آسیب‌های واردشده به آثار تاریخی استان، اقدامات مرمتی برای حفاظت از این بناها در دستور کار قرار گرفت و در حال حاضر عملیات مرمت تعدادی از آثار به پایان رسیده است؛ در مقابل، برای برخی دیگر از بناها، مطالعات تخصصی مرمت در حال انجام است.

وی با اشاره به بناهای تاریخی که عملیات مرمت آن‌ها به پایان رسیده است، افزود: عمارت جبه‌خانه، عمارت رکیب‌خانه، مسجد رئیسان، خانه ابهری، تکیه بابا رکن‌الدین، تکیه کازرونی، تکیه مادرشاهزاده، خانه مشکی و کاخ هشت‌بهشت، خانه امین‌التجار از جمله آثاری هستند که مرمت آن‌ها به پایان رسیده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان ادامه داد: در کنار این اقدامات، وضعیت مرمتی، تالار اشرف، مسجد امام، مسجد شیخ لطف‌الله، کاخ‌موزه چهل‌ستون در مرحله مرمت و همچنین عمارت سردار اعظم در مرحله مطالعات قرار دارد و بررسی‌های لازم برای تعیین اقدامات مورد نیاز این آثار که در جنگ رمضان آسیب دیدند در حال انجام است.

کرم‌زاده با اشاره به روند مرمت مسجد جامع خوانسار تصریح کرد: عملیات مرمت این بنای تاریخی که در جریان جنگ رمضان آسیب دید، در حال اجراست و روند اقدامات مرمتی آن از نزدیک مورد بازدید و بررسی قرار گرفت.

وی با تأکید بر اهمیت صیانت از بناهای تاریخی آسیب‌دیده خاطرنشان کرد: رسیدگی به وضعیت این آثار مستلزم بررسی شرایط هر بنا و تعیین اقدامات مرمتی متناسب با میزان و نوع آسیب‌های واردشده است؛ از این رو، در کنار اجرای عملیات مرمت، مطالعات تخصصی برای شماری از بناها نیز در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان در پایان بر ضرورت تداوم اقدامات حفاظتی و مرمتی برای صیانت از آثار تاریخی استان تأکید کرد.