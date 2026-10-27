عراق چشم انتظار دریافت سپر هوایی پیشرفته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الصباح، عراق در انتظار دریافت محموله‌های جدیدی از سامانه‌های پیشرفته پدافند هوایی و رادارهای نظارتی دوربرد است؛ اقدامی که تحولی راهبردی با هدف اعمال حاکمیت کامل بر آسمان این کشور و حفاظت از آن در برابر تهدیدها به شمار می‌رود.

صباح النعمان، سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، از انتظار این کشور برای دریافت سامانه‌های پیشرفته پدافند هوایی، رادارهای دقیق میان‌برد و دوربرد و همچنین سامانه‌های موشکی ضد موشک و پهپاد خبر داد.

وی تاکید کرد: فعال‌سازی سامانه جدید پدافند هوایی، تحولی راهبردی در مسیر تقویت نیروهای مسلح به شمار می‌رود؛ زیرا توانایی اعمال حاکمیت مطلق بر آسمان عراق و حفاظت از آن در برابر هرگونه نقض حریم هوایی یا تهدید را فراهم می‌کند. این پروژه با هدف حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی، نفتی و اقتصادی کشور در برابر حملات اجرا می‌شود.

سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق افزود: اجرای مستقل این پروژه، نیاز به هرگونه ترتیبات امنیتی خارجی را از بین می‌برد و مانع از بهره‌برداری از حریم هوایی عراق یا کشاندن این کشور به درگیری‌های منطقه‌ای می‌شود. اهمیت این سامانه تنها به جنبه‌های تسلیحاتی و فنی محدود نمی‌شود، بلکه به ایجاد یک چتر حفاظتی حیاتی برای صیانت از تأسیسات اقتصادی و حاکمیتی نیز گسترش می‌یابد.

به گفته وی، این سامانه همچنین مستقیما از تصمیم عراق برای اتکا به توانمندی‌های داخلی در مدیریت پرونده امنیتی حمایت می‌کند و نیاز به پذیرش دیکته‌ها یا برخورداری از پوشش حمایتی خارجی را کاهش می‌دهد.

از سوی دیگر خالد سیدو، عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق، نیز گفت: تجهیز وزارت دفاع، به‌ویژه در حوزه سامانه‌های پدافند هوایی، مستلزم بازنگری جامع در اعتبارات مالی مصوب و تعیین اولویت‌های نظامی متناسب با تحولات شتابان در حوزه تسلیحات و فناوری‌های نوین است. مجموعه‌ای از پرونده‌های مرتبط با توسعه توانمندی‌های دفاعی وجود دارد که نیازمند بررسی و پیگیری از سوی کمیسیون پارلمانی است. شرایط کنونی با اختصاص اعتبارات مالی اندک تناسب ندارد؛ این در حالی است که کشورهای جهان در حال نوسازی سامانه‌های پدافند هوایی خود و تقویت توانمندی‌هایشان برای مقابله با پهپادها و موشک‌های بالستیک هستند.