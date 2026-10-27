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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۴۴

عراق چشم انتظار دریافت سپر هوایی پیشرفته است

عراق چشم انتظار دریافت سپر هوایی پیشرفته است

عراق در انتظار دریافت محموله‌های جدیدی از سامانه‌های پیشرفته پدافند هوایی و رادارهای نظارتی دوربرد است؛ اقدامی که تحولی راهبردی با هدف اعمال حاکمیت کامل بر آسمان این کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الصباح، عراق در انتظار دریافت محموله‌های جدیدی از سامانه‌های پیشرفته پدافند هوایی و رادارهای نظارتی دوربرد است؛ اقدامی که تحولی راهبردی با هدف اعمال حاکمیت کامل بر آسمان این کشور و حفاظت از آن در برابر تهدیدها به شمار می‌رود.

صباح النعمان، سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، از انتظار این کشور برای دریافت سامانه‌های پیشرفته پدافند هوایی، رادارهای دقیق میان‌برد و دوربرد و همچنین سامانه‌های موشکی ضد موشک و پهپاد خبر داد.

وی تاکید کرد: فعال‌سازی سامانه جدید پدافند هوایی، تحولی راهبردی در مسیر تقویت نیروهای مسلح به شمار می‌رود؛ زیرا توانایی اعمال حاکمیت مطلق بر آسمان عراق و حفاظت از آن در برابر هرگونه نقض حریم هوایی یا تهدید را فراهم می‌کند. این پروژه با هدف حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی، نفتی و اقتصادی کشور در برابر حملات اجرا می‌شود.

سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق افزود: اجرای مستقل این پروژه، نیاز به هرگونه ترتیبات امنیتی خارجی را از بین می‌برد و مانع از بهره‌برداری از حریم هوایی عراق یا کشاندن این کشور به درگیری‌های منطقه‌ای می‌شود. اهمیت این سامانه تنها به جنبه‌های تسلیحاتی و فنی محدود نمی‌شود، بلکه به ایجاد یک چتر حفاظتی حیاتی برای صیانت از تأسیسات اقتصادی و حاکمیتی نیز گسترش می‌یابد.

به گفته وی، این سامانه همچنین مستقیما از تصمیم عراق برای اتکا به توانمندی‌های داخلی در مدیریت پرونده امنیتی حمایت می‌کند و نیاز به پذیرش دیکته‌ها یا برخورداری از پوشش حمایتی خارجی را کاهش می‌دهد.

از سوی دیگر خالد سیدو، عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق، نیز گفت: تجهیز وزارت دفاع، به‌ویژه در حوزه سامانه‌های پدافند هوایی، مستلزم بازنگری جامع در اعتبارات مالی مصوب و تعیین اولویت‌های نظامی متناسب با تحولات شتابان در حوزه تسلیحات و فناوری‌های نوین است. مجموعه‌ای از پرونده‌های مرتبط با توسعه توانمندی‌های دفاعی وجود دارد که نیازمند بررسی و پیگیری از سوی کمیسیون پارلمانی است. شرایط کنونی با اختصاص اعتبارات مالی اندک تناسب ندارد؛ این در حالی است که کشورهای جهان در حال نوسازی سامانه‌های پدافند هوایی خود و تقویت توانمندی‌هایشان برای مقابله با پهپادها و موشک‌های بالستیک هستند.

کد مطلب 6991557

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