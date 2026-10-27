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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۴۹

ضوابط تأمین داروهای خارج از فهرست رسمی ابلاغ شد

ضوابط تأمین داروهای خارج از فهرست رسمی ابلاغ شد

مدیرکل فرآورده‌های دارویی سازمان غذا و دارو، از ابلاغ ضوابط تأمین و عرضه داروهای خارج از فهرست رسمی دارویی کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، اکبر عبداللهی‌اصل گفت: تأمین‌کنندگان دارای پروانه صادراتی موظف‌اند این داروها را با شناسه و قیمت مصوب ثبت‌شده در سامانه تی‌تک، در داروخانه‌های تعیین‌شده تأمین کنند.

وی اظهار کرد: با هدف تسهیل دسترسی بیماران به داروهای مورد نیاز و عرضه آن‌ها با قیمت مصوب، تأمین‌کنندگان موظف‌اند داروهای مشمول را به میزان مورد نیاز در داروخانه‌های هلال‌احمر سراسر کشور و داروخانه‌های دارای مجوز عرضه داروهای تک‌نسخه‌ای تأمین کنند.

عبداللهی اصل افزود: داروخانه‌های ۱۳ آبان، ۲۹ فروردین، ۵ شهریور، شهید کاظمی و دکتر نظری‌فرد از جمله مراکز مجاز عرضه این داروها هستند و فرآورده‌های مذکور باید با شناسه و قیمت مصوب ثبت‌شده در سامانه تی‌تک در دسترس بیماران قرار گیرند.

مدیرکل فرآورده‌های دارویی سازمان غذا و دارو تصریح کرد: بر اساس مقررات مربوط، تجویز و تحویل داروهای خارج از فهرست رسمی دارویی کشور صرفاً با تأیید کمیته موضوع ماده ۱۰ امکان‌پذیر است و داروخانه‌ها موظف‌اند پیش از تحویل دارو به بیمار، تأییدیه این کمیته را دریافت کنند.

وی گفت: اجرای این ضوابط با هدف تسهیل دسترسی بیماران به داروهای مورد نیاز، شفافیت قیمت‌گذاری و رعایت الزامات قانونی عرضه داروهای خارج از فهرست رسمی انجام می‌شود.

کد مطلب 6991562
حبیب احسنی پور

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