به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد جهانیان ظهر سه شنبه در نشست با رئیس جهاد دانشگاهی واحد همدان با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان رزن در تولید رازیانه اظهار کرد: ثبت ملی آیین برداشت رازیانه و عرضه این محصول در بورس گام‌های مهمی برای معرفی و توسعه بازار آن بوده اما برای بهره‌برداری کامل از این ظرفیت‌ها باید به سمت ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی حرکت کنیم.

وی افزود: هدف این است که ارزش افزوده حاصل از تولید رازیانه به جای محدود ماندن به مراحل اولیه تولید و فروش محصول خام از طریق فرآوری و تولید محصولات متنوع، بیشتر در خود شهرستان ایجاد شود.

فرماندار رزن با اشاره به ظرفیت‌های موجود در تعاونی روستایی شهرستان بیان کرد: این مجموعه از زیرساخت‌ها، امکانات و نیروی انسانی با تجربه برخوردار است و می‌توان با استفاده از این ظرفیت‌ها و ورود سرمایه‌گذار بخش خصوصی، زمینه راه‌اندازی واحد فرآوری رازیانه را فراهم کرد.

جهانیان با تاکید بر ضرورت مشخص شدن مسیر اجرایی این طرح تصریح کرد: باید موضوع تامین تجهیزات، منابع مالی و مجوزهای موردنیاز پیگیری شود تا پیشنهاد راه‌اندازی واحد تولید فرآورده‌های رازیانه از مرحله طرح به مرحله اجرا برسد.

وی با اشاره به ضرورت توجه به توجیه اقتصادی طرح‌ها ادامه داد: بهتر است فعالیت واحد فرآوری با چند محصول اولویت‌دار و دارای بازار مناسب آغاز شود و در ادامه متناسب با ظرفیت تولید و تقاضای بازار، خطوط تولید توسعه پیدا کند.

فرماندار رزن همچنین بر استفاده از ظرفیت مجموعه‌های علمی و تخصصی برای پیشبرد این طرح تاکید کرد و گفت: همکاری جهاد دانشگاهی در بخش‌های علمی و فنی می‌تواند به شناسایی ظرفیت‌های فرآوری و انتخاب مسیر مناسب برای سرمایه‌گذاری کمک کند.

جهانیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی و شرکت‌های دانش‌بنیان بر ضرورت استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و مجموعه‌های فناور برای ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی و توسعه شهرستان تاکید کرد.

وی همچنین بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های جهاد دانشگاهی در زمینه فعالیت‌های پژوهشی، آموزشی و فناورانه و فراهم کردن زمینه توسعه همکاری‌های مشترک در شهرستان رزن تاکید کرد.