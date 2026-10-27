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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۳۸

راه‌اندازی واحد فرآوری رازیانه باید در دستور کار قرار گیرد

راه‌اندازی واحد فرآوری رازیانه باید در دستور کار قرار گیرد

همدان-فرماندار رزن با تاکید بر ضرورت تکمیل زنجیره ارزش رازیانه خواستار پیگیری راه‌اندازی واحد فرآوری این محصول با استفاده از ظرفیت‌های تعاونی روستایی و جذب سرمایه‌گذار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد جهانیان ظهر سه شنبه در نشست با رئیس جهاد دانشگاهی واحد همدان با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان رزن در تولید رازیانه اظهار کرد: ثبت ملی آیین برداشت رازیانه و عرضه این محصول در بورس گام‌های مهمی برای معرفی و توسعه بازار آن بوده اما برای بهره‌برداری کامل از این ظرفیت‌ها باید به سمت ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی حرکت کنیم.

وی افزود: هدف این است که ارزش افزوده حاصل از تولید رازیانه به جای محدود ماندن به مراحل اولیه تولید و فروش محصول خام از طریق فرآوری و تولید محصولات متنوع، بیشتر در خود شهرستان ایجاد شود.

فرماندار رزن با اشاره به ظرفیت‌های موجود در تعاونی روستایی شهرستان بیان کرد: این مجموعه از زیرساخت‌ها، امکانات و نیروی انسانی با تجربه برخوردار است و می‌توان با استفاده از این ظرفیت‌ها و ورود سرمایه‌گذار بخش خصوصی، زمینه راه‌اندازی واحد فرآوری رازیانه را فراهم کرد.

جهانیان با تاکید بر ضرورت مشخص شدن مسیر اجرایی این طرح تصریح کرد: باید موضوع تامین تجهیزات، منابع مالی و مجوزهای موردنیاز پیگیری شود تا پیشنهاد راه‌اندازی واحد تولید فرآورده‌های رازیانه از مرحله طرح به مرحله اجرا برسد.

وی با اشاره به ضرورت توجه به توجیه اقتصادی طرح‌ها ادامه داد: بهتر است فعالیت واحد فرآوری با چند محصول اولویت‌دار و دارای بازار مناسب آغاز شود و در ادامه متناسب با ظرفیت تولید و تقاضای بازار، خطوط تولید توسعه پیدا کند.

فرماندار رزن همچنین بر استفاده از ظرفیت مجموعه‌های علمی و تخصصی برای پیشبرد این طرح تاکید کرد و گفت: همکاری جهاد دانشگاهی در بخش‌های علمی و فنی می‌تواند به شناسایی ظرفیت‌های فرآوری و انتخاب مسیر مناسب برای سرمایه‌گذاری کمک کند.

جهانیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی و شرکت‌های دانش‌بنیان بر ضرورت استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و مجموعه‌های فناور برای ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی و توسعه شهرستان تاکید کرد.

وی همچنین بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های جهاد دانشگاهی در زمینه فعالیت‌های پژوهشی، آموزشی و فناورانه و فراهم کردن زمینه توسعه همکاری‌های مشترک در شهرستان رزن تاکید کرد.

کد مطلب 6991563

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