  1. استانها
  2. هرمزگان
۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲

نفیسی: ۱۷۴۱ شعبه اخذ رأی در هرمزگان برای برگزاری انتخابات آماده است

نفیسی: ۱۷۴۱ شعبه اخذ رأی در هرمزگان برای برگزاری انتخابات آماده است

بندرعباس- معاون سیاسی و امنیتی استاندار هرمزگان با تأکید بر ضرورت بررسی واقع‌بینانه شرایط برگزاری انتخابات در شهرستان‌ها گفت: ۱۷۴۱ شعبه اخذ رأی در هرمزگان برای برگزاری انتخابات آماده است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد نفیسی ظهر سه شنبه در نشست ستاد انتخابات استان هرمزگان با اشاره به تجربه برگزاری انتخابات در شرایط دشوار کشور اظهار کرد: در دوران جنگ هشت‌ساله و همچنین در شرایط بروز حوادث غیرمترقبه، انتخابات در کشور برگزار شده و رویکرد نظام نیز بر برگزاری انتخابات استوار است؛ با این حال، تعیین زمان و مکان برگزاری انتخابات باید با توجه به شرایط و بررسی‌های کارشناسی انجام شود.

وی با تأکید بر ضرورت ارائه تحلیل جامع از وضعیت شهرستان‌ها افزود: فرمانداران باید با در نظر گرفتن شرایط واقعی هر شهرستان و حوزه انتخابیه، گزارشی دقیق از امکان‌سنجی برگزاری انتخابات تهیه کنند و در آن، وضعیت محل‌های برگزاری، شرایط اجرایی و میزان آمادگی عوامل برگزارکننده را به‌صورت واقع‌بینانه ارزیابی کنند.

رئیس ستاد انتخابات هرمزگان، پیش‌بینی میزان مشارکت مردم را از دیگر محورهای ضروری این گزارش‌ها دانست و تصریح کرد: فرمانداران باید برآورد خود از میزان مشارکت در هر شهرستان را ارائه دهند و عوامل مؤثر بر افزایش یا کاهش مشارکت را نیز به‌طور مشخص تشریح کنند.

نفیسی همچنین با اشاره به اهمیت حفظ وحدت و انسجام اجتماعی در شرایط کنونی خاطرنشان کرد: یکی از موضوعاتی که باید در تحلیل‌های شهرستانی مورد توجه قرار گیرد، تأثیر برگزاری انتخابات بر روند وحدت نیروها در جامعه است؛ به‌ویژه در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا که به دلیل ماهیت محلی آن، احتمال بروز برخی اختلافات و تنش‌ها وجود دارد و لازم است این مسائل به‌دقت رصد و مدیریت شوند.

وی با اشاره به ضرورت تسریع در جمع‌بندی این ارزیابی‌ها گفت: انتظار می‌رود فرمانداران در بازه زمانی یک هفته تا ۱۰ روز آینده، تحلیل جامع و واقع‌بینانه خود از شرایط حوزه‌های انتخابیه را ارائه کنند.

نفیسی همچنین با تأکید بر اهمیت آمادگی فنی شعب اخذ رأی اظهار داشت: آزمایش دستگاه‌های احراز هویت در شعب باید به‌طور جدی انجام شود و نتایج بررسی‌ها نیز به ستاد انتخابات استان اعلام شود تا مشکلات احتمالی در این زمینه پیش از برگزاری انتخابات شناسایی و برطرف شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای آماده‌سازی زیرساخت‌های انتخاباتی افزود: دوره‌های آموزشی لازم برای کاربران و عوامل اجرایی انتخابات برگزار شده است و در همین راستا، آزمایش دستگاه‌های اخذ رأی به‌صورت آزمایشی در بندرعباس و چند شهر استان، هم‌زمان با برگزاری نماز جمعه هفته گذشته انجام شد.

رئیس ستاد انتخابات هرمزگان ادامه داد: در ادامه این روند، آزمایش‌های دیگری نیز در اماکن مختلف انجام خواهد شد تا مردم با شیوه جدید رأی‌گیری تمام‌الکترونیکی آشنا شوند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان همچنین با اشاره به آسیب‌های واردشده به برخی زیرساخت‌های ارتباطی در جریان جنگ گفت: بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده در نشست ستاد انتخابات، بخش عمده این زیرساخت‌ها ترمیم شده است.

نفیسی تأکید کرد: تلاش می‌کنیم تا زمان برگزاری انتخابات، مشکلات احتمالی در حوزه زیرساخت‌های ارتباطی برطرف شود و بستر لازم برای اجرای مناسب فرایند رأی‌گیری تمام‌الکترونیکی در استان فراهم باشد.

رئیس ستاد انتخابات هرمزگان با اشاره به آمادگی زیرساخت‌های انتخاباتی استان گفت: ۱۷۴۱ شعبه اخذ رأی در هرمزگان پیش‌بینی شده و آموزش عوامل اجرایی و آزمایش تجهیزات انتخاباتی در حال انجام است.

کد مطلب 6991569

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها