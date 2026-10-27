آخرین وضعیت تأمین مسکن دانشگاهیان؛ بررسی موانع با حضور وزیر علوم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، جلسه ستاد مسکن وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با محوریت بررسی آخرین وضعیت تأمین مسکن دانشگاهیان، رفع موانع واگذاری زمین و تسریع در اجرای تعهدات دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط برگزار شد.

در این نشست، پندار، معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، گزارشی از روند پیشرفت طرح تأمین مسکن دانشگاهیان ارائه کرد و ضمن تشریح اقدامات انجام‌شده، موانع و مشکلات موجود در مسیر نهایی شدن واگذاری زمین در برخی دانشگاه‌ها و مکاتبات صورت‌گرفته برای رفع این موانع را به وزیر علوم گزارش داد.

همچنین در پی وعده سیمایی در سفر اخیر به استان کرمان، مطالبات کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های شهید باهنر کرمان، ولی‌عصر(عج) رفسنجان و تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان در زمینه تأمین زمین مسکن به‌صورت ویژه بررسی شد و راهکارهای رفع موانع موجود در قالب مصوبات جلسه به تصویب رسید و ابلاغ شد.

در ادامه، وضعیت اقدامات دستگاه‌های اجرایی دخیل در فرایند واگذاری حدود ۸۰۰ هکتار زمین برای تأمین مسکن جامعه دانشگاهی، به تفکیک دانشگاه‌ها مورد بررسی قرار گرفت و پس از شناسایی موانع اجرایی و اداری، راهکارهای تسریع در فرایند واگذاری مطرح شد. بر اساس تصمیمات این نشست، معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم مأمور شد با پیگیری مستمر و هماهنگی با دستگاه‌های مسئول، نسبت به رفع موانع موجود و تسریع در نهایی شدن واگذاری زمین به دانشگاهیان اقدام کند.