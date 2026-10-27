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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۲۲

آخرین وضعیت تأمین مسکن دانشگاهیان؛ بررسی موانع با حضور وزیر علوم

آخرین وضعیت تأمین مسکن دانشگاهیان؛ بررسی موانع با حضور وزیر علوم

آخرین وضعیت تأمین مسکن دانشگاهیان، رفع موانع واگذاری زمین و تسریع در اجرای تعهدات دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در جلسه ستاد مسکن وزارت علوم با حضور وزیر علوم بررسی شد .

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، جلسه ستاد مسکن وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با محوریت بررسی آخرین وضعیت تأمین مسکن دانشگاهیان، رفع موانع واگذاری زمین و تسریع در اجرای تعهدات دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط برگزار شد.

در این نشست، پندار، معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، گزارشی از روند پیشرفت طرح تأمین مسکن دانشگاهیان ارائه کرد و ضمن تشریح اقدامات انجام‌شده، موانع و مشکلات موجود در مسیر نهایی شدن واگذاری زمین در برخی دانشگاه‌ها و مکاتبات صورت‌گرفته برای رفع این موانع را به وزیر علوم گزارش داد.

همچنین در پی وعده سیمایی در سفر اخیر به استان کرمان، مطالبات کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های شهید باهنر کرمان، ولی‌عصر(عج) رفسنجان و تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان در زمینه تأمین زمین مسکن به‌صورت ویژه بررسی شد و راهکارهای رفع موانع موجود در قالب مصوبات جلسه به تصویب رسید و ابلاغ شد.

در ادامه، وضعیت اقدامات دستگاه‌های اجرایی دخیل در فرایند واگذاری حدود ۸۰۰ هکتار زمین برای تأمین مسکن جامعه دانشگاهی، به تفکیک دانشگاه‌ها مورد بررسی قرار گرفت و پس از شناسایی موانع اجرایی و اداری، راهکارهای تسریع در فرایند واگذاری مطرح شد. بر اساس تصمیمات این نشست، معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم مأمور شد با پیگیری مستمر و هماهنگی با دستگاه‌های مسئول، نسبت به رفع موانع موجود و تسریع در نهایی شدن واگذاری زمین به دانشگاهیان اقدام کند.

کد مطلب 6991570
زهرا سیفی

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