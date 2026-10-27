به گزارش خبرگزاری مهر، محسن شادی ظهر سه شنبه در مجمع انتخاباتی رئیس هیئت روئینگ استان همدان اظهار کرد: با برگزاری این مجمع نخستین رئیس هیئت روئینگ استان همدان انتخاب شد و امیدواریم با برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند شاهد توسعه و گسترش این رشته ورزشی در استان باشیم.

وی با تمجید از ظرفیت‌های ورزشی استان همدان افزود: حضور ورزشکارانی همچون «کیمیا زارعی» و سابقه درخشان همدان در عرصه ورزش نشان می‌دهد که استعدادهای ارزشمندی در این خطه وجود دارد و باید برای شناسایی و پرورش اصولی آن‌ها برنامه‌ریزی مناسبی انجام شود.

رئیس فدراسیون روئینگ با تاکید بر ضرورت فعال سازی ظرفیت‌های استعدادیابی تصریح کرد: هیئت روئینگ استان باید با برنامه‌ریزی منسجم از ظرفیت کمیته استعدادیابی به بهترین نحو استفاده کند تا ورزشکاران مستعد شناسایی شده و برای حضور قدرتمند در رقابت‌های ملی و بین‌المللی آماده شوند.

شادی همچنین بر اهمیت تعامل و همکاری بین بخشی تاکید کرد و گفت: بهره‌گیری از تجربیات و پتانسیل‌های موجود در هیئت قایقرانی می‌تواند شتاب دهنده توسعه روئینگ در استان همدان باشد و زمینه رشد و شکوفایی هرچه بیشتر این رشته را فراهم سازد.

وی در پایان بر استمرار برنامه ریزی‌ها، توجه ویژه به مقوله استعدادیابی و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های سخت‌افزاری و انسانی استان برای پیشبرد اهداف فدراسیون و هیئت روئینگ تاکید کرد.