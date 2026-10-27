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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۳۶

همکاری با هیئت قایقرانی شتاب‌دهنده توسعه روئینگ همدان است

همکاری با هیئت قایقرانی شتاب‌دهنده توسعه روئینگ همدان است

همدان-رئیس فدراسیون روئینگ با اشاره بر ضرورت شناسایی استعدادهای نهفته، گفت: بهره‌گیری از تجربیات و پتانسیل‌های موجود در هیئت قایقرانی می‌تواند شتاب دهنده توسعه روئینگ در استان همدان باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن شادی ظهر سه شنبه در مجمع انتخاباتی رئیس هیئت روئینگ استان همدان اظهار کرد: با برگزاری این مجمع نخستین رئیس هیئت روئینگ استان همدان انتخاب شد و امیدواریم با برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند شاهد توسعه و گسترش این رشته ورزشی در استان باشیم.

وی با تمجید از ظرفیت‌های ورزشی استان همدان افزود: حضور ورزشکارانی همچون «کیمیا زارعی» و سابقه درخشان همدان در عرصه ورزش نشان می‌دهد که استعدادهای ارزشمندی در این خطه وجود دارد و باید برای شناسایی و پرورش اصولی آن‌ها برنامه‌ریزی مناسبی انجام شود.

رئیس فدراسیون روئینگ با تاکید بر ضرورت فعال سازی ظرفیت‌های استعدادیابی تصریح کرد: هیئت روئینگ استان باید با برنامه‌ریزی منسجم از ظرفیت کمیته استعدادیابی به بهترین نحو استفاده کند تا ورزشکاران مستعد شناسایی شده و برای حضور قدرتمند در رقابت‌های ملی و بین‌المللی آماده شوند.

شادی همچنین بر اهمیت تعامل و همکاری بین بخشی تاکید کرد و گفت: بهره‌گیری از تجربیات و پتانسیل‌های موجود در هیئت قایقرانی می‌تواند شتاب دهنده توسعه روئینگ در استان همدان باشد و زمینه رشد و شکوفایی هرچه بیشتر این رشته را فراهم سازد.

وی در پایان بر استمرار برنامه ریزی‌ها، توجه ویژه به مقوله استعدادیابی و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های سخت‌افزاری و انسانی استان برای پیشبرد اهداف فدراسیون و هیئت روئینگ تاکید کرد.

کد مطلب 6991572

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