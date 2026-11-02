سید احمد علوی رئیس کمیته میراث فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری مهر با اشاره به بیش از ۱۵ سال پیگیری برای ایجاد ساختاری تخصصی در حوزه گردشگری شهرداری، بر ضرورت ابلاغ و فعال‌سازی هرچه سریع‌تر ساختار این مجموعه تأکید کرد و گفت: شهروندان باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن آثار و نتایج شکل‌گیری این ساختار را در برنامه‌ها و خدمات گردشگری شهر لمس کنند.

وی اظهار کرد: ایجاد این ساختار، نتیجه بیش از ۱۵ سال پیگیری کارشناسی و علمی برای تحقق ضرورتی در مجموعه شهرداری بود و از همه افرادی که در به نتیجه رسیدن این مطالبه نقش داشتند، تشکر می‌کنم.

وی با بیان اینکه اکنون باید از ظرفیت ایجادشده برای ارتقای فعالیت‌های گردشگری استفاده شود، افزود: برنامه‌های گردشگری که پیش از این نیز از طریق مجموعه‌های مربوط اجرا می‌شد، باید ادامه پیدا کند؛ اما لازم است با فعال‌شدن ساختار تخصصی جدید، این فعالیت‌ها با انسجام و تمرکز بیشتری دنبال شود تا مردم هرچه سریع‌تر آثار این تصمیم را احساس کنند.

رئیس کمیته میراث فرهنگی شورای شهر تهران با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده با شهردار تهران گفت: در یکی دو جلسه، موضوع را با شهردار محترم مطرح کردم و ایشان نیز همراهی و پیگیری خوبی داشتند. امیدواریم این روند با ابلاغ سریع ساختار مجموعه به نتیجه برسد.

علوی در پایان بر ضرورت تسریع در تعیین و ابلاغ ساختار این مجموعه تأکید کرد و گفت: انتظار می‌رود مسئولان شرکت گردشگری میلاد و در رأس آن، آقای توک‌زاده، معاون محترم، هرچه سریع‌تر ساختار مربوط را ابلاغ کنند تا این مجموعه بتواند به‌صورت تخصصی مأموریت‌های خود را در حوزه گردشگری دنبال کند.