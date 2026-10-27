به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شهریار محمدی، پیش از ظهر سه‌شنبه در نشست خبری تشریح برنامه‌های هفته بسیج دانش‌آموزی، با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای دانش‌آموز، اظهار کرد: بسیج دانش‌آموزی از ابتدای انقلاب اسلامی به فرمان امام خمینی (ره) شکل گرفت و در طول سال‌های فعالیت خود، بستری برای اقدامات تربیتی، آموزشی، جهادی و دفاع از ارزش‌های انقلاب فراهم کرده است.

وی با اشاره به نقش دانش‌آموزان در دوران دفاع مقدس افزود: حدود ۳۶ هزار دانش‌آموز در جریان جنگ هشت‌ساله به شهادت رسیدند و نزدیک به ۵۰۰ هزار دانش‌آموز نیز در جبهه‌های نبرد حضور یافتند. بخش قابل توجهی از شهدای دانش‌آموز در میدان‌های نبرد به شهادت رسیدند و معلمان نیز در هدایت و تربیت این نسل نقش مؤثری داشتند.

مسئول سازمان بسیج دانش‌آموزی استان کرمانشاه با بیان اینکه تربیت نسل آینده نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و مشارکت همه بخش‌های جامعه است، تصریح کرد: نوجوانان امروز در شرایطی رشد می‌کنند که با جنگ شناختی و حجم گسترده‌ای از تبلیغات و هجمه‌های فرهنگی مواجه هستند. به گفته وی، بیش از ۱۶۵ شبکه ماهواره‌ای فارسی‌زبان با هدف اثرگذاری بر افکار عمومی ایران، به‌ویژه نسل نوجوان و جوان، فعالیت می‌کنند و همین مسئله ضرورت توجه بیشتر به حوزه تعلیم و تربیت را نشان می‌دهد.

محمدی با قدردانی از تلاش معلمان و مجموعه آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: در زمینه زیرساخت‌های مدارس پیشرفت‌های خوبی حاصل شده، اما در بخش تربیتی همچنان به تلاش و برنامه‌ریزی بیشتری نیاز داریم. مسئولان در سطوح مختلف باید برای هدایت دانش‌آموزان احساس مسئولیت کنند و ظرفیت‌های مادی و معنوی کشور را در مسیر رشد علمی، اخلاقی، فکری و معنوی آنان به کار بگیرند.

وی ادامه داد: هر اندازه دانش‌آموزان از نظر علمی و مهارتی توانمندتر شوند و به خودباوری برسند، آمادگی بیشتری برای ساختن آینده کشور خواهند داشت. بسیج دانش‌آموزی نیز با حمایت از معلمان و فعالان حوزه تربیت، تلاش می‌کند زمینه اجرای مؤثرتر برنامه‌های فرهنگی و آموزشی را فراهم کند.

محمدی با اشاره به شعار محوری هفته بسیج دانش‌آموزی با عنوان «می‌فهمیم، می‌سازیم، می‌ایستیم» گفت: برنامه‌های این هفته از هشتم آبان، هم‌زمان با سالروز شهادت شهید حسین فهمیده، آغاز می‌شود و تا چهاردهم آبان ادامه دارد. تعلیم و تربیت، سازندگی و خدمت‌رسانی، آمادگی دفاعی، فرهنگ و جهاد علمی، فناوری، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و ورزش از محورهای اصلی برنامه‌های امسال است.

وی یکی از برنامه‌های این هفته را حضور دانش‌آموزان نخبه در پیش از خطبه‌های نماز جمعه و برنامه‌های صداوسیما عنوان کرد و افزود: اعضای مجموعه‌های دانش‌آموزی فاطمی و علوی در این برنامه‌ها درباره اهداف و فعالیت‌های بسیج دانش‌آموزی سخن خواهند گفت. همچنین حلقه‌های تربیتی صالحین با مشارکت بیش از هزار و ۲۰۰ مربی در سه مقطع تحصیلی فعالیت می‌کنند و برنامه‌های مرتبط با این حلقه‌ها در روز هشتم آبان برگزار خواهد شد.

مسئول سازمان بسیج دانش‌آموزی استان کرمانشاه با اشاره به برنامه‌های مرتبط با شهدا بیان کرد: برگزاری یادواره شهدای دانش‌آموز، غبارروبی مزار شهدا و دیدار با خانواده‌های آنان از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است. همچنین با توجه به شهادت دانش‌آموزان در جنگ ۱۲ روزه، یاد و خاطره شهدای این حوادث نیز در برنامه‌های امسال گرامی داشته می‌شود.

محمدی افزود: استان کرمانشاه در مجموع حدود سه هزار و ۷۸۵ مدرسه دارد که شامل ۲ هزار و ۴۰۹ مدرسه ابتدایی، ۶۷۱ مدرسه متوسطه اول و ۷۰۵ مدرسه متوسطه دوم است. در طول هفته بسیج دانش‌آموزی، در مدارس استان برنامه‌هایی از جمله نمایشگاه پوستر، کوه‌پیمایی دانش‌آموزی با عنوان «فاتحان قله‌ها»، نمایش مستندهایی درباره جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا، مسابقات ورزشی، صبحگاه مشترک، دیدار و بیعت دانش‌آموزان با ائمه جمعه و مسابقات طراحی پوستر و کاریکاتور برگزار می‌شود.

وی برگزاری تئاتر خیابانی، شعرخوانی، مسابقات خوشنویسی و کارگاه‌های کوتاه‌مدت مهارت‌آموزی را از دیگر برنامه‌ها دانست و گفت: آموزش کار با نرم‌افزارهای گرافیکی و کمک‌های اولیه نیز در دستور کار قرار دارد تا دانش‌آموزان در کنار فعالیت‌های فرهنگی، مهارت‌های کاربردی بیشتری کسب کنند.

محمدی با اشاره به برنامه‌های فضای مجازی اظهار کرد: پویش ملی «همکلاسی من» از هشتم تا دوازدهم آبان برگزار می‌شود و برای برگزیدگان آن جوایزی در نظر گرفته شده است. همچنین دوره توانمندسازی کنشگران فضای مجازی در قالب رویداد شهید حججی و طرح «رسانه مدرسه» اجرا خواهد شد تا دانش‌آموزان با اصول خبر و رسانه آشنا شوند و در هر مدرسه زمینه فعالیت یک خبرنگار دانش‌آموز فراهم شود.

وی ادامه داد: دانش‌آموزان از طریق بسترهای ارتباطی، از جمله شبکه شاد، می‌توانند فعالیت‌های مدارس خود در هفته بسیج دانش‌آموزی را در قالب پویش‌ها اطلاع‌رسانی کنند. همچنین پویش مرتبط با راهپیمایی ۱۳ آبان با محوریت پرسش «چرا می‌آییم؟» اجرا می‌شود و از عموم مردم برای حضور در این راهپیمایی دعوت خواهد شد.

مسئول سازمان بسیج دانش‌آموزی استان کرمانشاه از برنامه‌ریزی برای اعزام دانش‌آموزان به اردوهای راهیان نور نیز خبر داد و گفت: پیش‌بینی شده است حدود ۲۵ هزار نفرروز از دانش‌آموزان استان به مناطق عملیاتی غرب کشور اعزام شوند و حدود ۱۰ هزار دانش‌آموز نیز در اردوی چهارروزه راهیان نور جنوب حضور پیدا کنند.

محمدی با اشاره به برنامه‌های تبیینی در مدارس افزود: در این بخش از ظرفیت معلمان آمادگی دفاعی، مربیان تربیتی، معلمان پرورشی، هادیان سیاسی و استادان برجسته برای تبیین مبانی انقلاب اسلامی استفاده خواهد شد. برنامه‌های دانش‌آموزمحور در تجمعات شبانه نیز ادامه دارد؛ از جمله طرح «پاتوق نوجوان مبارز» که اجرای آن از سوی خود دانش‌آموزان انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه در برنامه‌های جدید، مشارکت عملی دانش‌آموزان مورد توجه قرار گرفته است، گفت: در طرح «نوروزان» دانش‌آموزان به‌صورت فردی یا مدرسه‌ای در سامانه مربوط ثبت‌نام می‌کنند و پس از گذراندن مراحل آموزشی و دریافت گواهی قبولی، در بخش عملی نیز شرکت خواهند کرد. اجرای سرود، تئاتر و دیگر فعالیت‌های فرهنگی از سوی دانش‌آموزان در تجمعات شبانه نیز ادامه دارد و تاکنون حدود نیمی از مدارس در این برنامه ثبت‌نام کرده‌اند.

محمدی از آغاز رزمایش جذب و عضویت دانش‌آموزان در بسیج دانش‌آموزی خبر داد و اظهار کرد: استان کرمانشاه حدود ۳۶۱ هزار دانش‌آموز دارد که نزدیک به ۲۵۲ هزار نفر از آنان در جامعه هدف این سازمان قرار می‌گیرند. برآوردها نشان می‌دهد حدود ۶۰ درصد جامعه هدف عضو بسیج دانش‌آموزی هستند و برنامه‌های این مجموعه متناسب با مقاطع تحصیلی و شرایط سنی دانش‌آموزان اجرا می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت همکاری تشکل‌های دانش‌آموزی، آموزش و پرورش، معلمان و مربیان پرورشی خاطرنشان کرد: برای کاهش آسیب‌های اجتماعی، از جمله خودکشی و گرایش نوجوانان به رفتارهای پرخطر، باید به مسائل تربیتی، فکری و ذهنی دانش‌آموزان توجه بیشتری شود. تلاش مجموعه‌های فرهنگی و آموزشی زمانی نتیجه‌بخش خواهد بود که نوجوانان در برابر محتوای آسیب‌زا و فشارهای فضای مجازی از قدرت تشخیص و تحلیل کافی برخوردار شوند.

مسئول سازمان بسیج دانش‌آموزی استان کرمانشاه در پایان با اشاره به اهمیت راهپیمایی ۱۳ آبان گفت: حضور دانش‌آموزان و آحاد مردم در این مراسم، فرصتی برای تأکید بر استقلال کشور و ایستادگی در برابر سلطه‌طلبی است. استقلالی که انقلاب اسلامی بر آن تأکید داشته، از دستاوردهایی است که صیانت از آن نیازمند آگاهی، مشارکت و مسئولیت‌پذیری نسل جوان است.