هشدار مجدد سفارت آمریکا به شهروندانش در عربستان سعودی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، سفارت آمریکا در عربستان در بیانیه‌ای که امروز منتشر شد، اعلام کرد که از ۲۳ اکتبر ۲۰۲۶، به دلیل خطرات امنیتی، دستور خروج کارکنان غیرضروری و خانواده‌های آنان از عربستان سعودی صادر شده است.

این سفارتخانه با اشاره به حملات نیروهای مسلح یمن علیه عربستان سعودی و فرودگاه‌ها و زیرساخت‌های این کشور اعلام کرد که این حملات به مجروح شدن غیرنظامیان و اختلال در رفت‌وآمد و سفرها منجر شده است.

سفارت آمریکا همچنین درخواست دریافت مجوز ویژه از رئیس هیئت دیپلماتیک برای استفاده از هرگونه فرودگاه در عربستان سعودی را مجدداً مطرح کرد؛ اقدامی که پس از مجموعه‌ای از حملات موشکی و پهپادی صورت گرفته است.

در این بیانیه آمده است که مقام‌های سعودی از بازگشایی جزئی فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض برای مسافران پروازهای داخلی و برخی پروازهای بین‌المللی خبر داده‌اند. در همین حال، فرودگاه‌های دیگر در جده و دمام نیز با برخی تأخیرها و لغو پروازها مواجه هستند.

سفارت آمریکا از شهروندان این کشور خواست هنگام استفاده از فرودگاه‌ها نهایت احتیاط را به خرج دهند و وضعیت پروازهای خود را مستقیماً از شرکت‌های هواپیمایی پیگیری کنند. این سفارتخانه همچنین اعلام کرد که گزینه‌های حمل‌ونقل زمینی، از جمله خودرو، قطار و اتوبوس، می‌توانند جایگزین سفر هوایی باشند.

این نهاد دیپلماتیک بر اهمیت رعایت قوانین محلی نیز تأکید کرد و درباره انتشار اطلاعات مربوط به حملات هشدار داد؛ زیرا چنین اقدامی ممکن است افراد را در معرض پیگرد قانونی قرار دهد.

سفارت آمریکا همچنین یادآور شد که خدمات کنسولی اضطراری برای شهروندان آمریکایی در دسترس است.

در پایان این بیانیه آمده است که سفارت آمریکا، وضعیت امنیتی را به‌دقت زیر نظر دارد و به تمامی شهروندان آمریکایی توصیه می‌کند با رسانه‌های محلی در ارتباط باشند و دستورالعمل‌های مقام‌های محلی را رعایت کنند.