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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۴۴

طرح معماری ترمینال فرودگاه قم در آستانه تکمیل شدن است

طرح معماری ترمینال فرودگاه قم در آستانه تکمیل شدن است

قم - استاندار قم در نشستی با مسئولان شرکت فرودگاه‌ها، روند اجرای فرودگاه استان و مراحل پایانی بررسی طرح معماری ترمینال را پیگیری کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر بهنام‌جو استاندار قم در نشستی که در تهران با مسئولان شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران برگزار شد، آخرین وضعیت هماهنگی‌های اجرایی و مراحل پیشرفت طرح احداث فرودگاه قم را بررسی کرد.

استاندار قم در این نشست با غلامرضا دهقانی‌زاده، معاون عملیات فرودگاهی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، و محمدرضا زحمتکشان، مدیرکل عمران و توسعه فرودگاه‌های این شرکت، گفتگو کرد.

علیرضا ماندی، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان و مسئول پیگیری پروژه فرودگاه قم نیز در این نشست حضور داشت. حاضران درباره هماهنگی‌های مورد نیاز برای احداث فرودگاه و روند پیشبرد بخش‌های مختلف طرح، تبادل نظر کردند.

طرح معماری ترمینال فرودگاه قم در مرحله پایانی بررسی و نهایی‌سازی قرار دارد و تکمیل این مرحله، زمینه را برای پیگیری مراحل اجرایی بعدی فراهم می‌کند.

آغاز عملیات اجرایی برای ماه آذر پیش‌بینی شده است

بر اساس آخرین پیگیری‌ها، آغاز عملیات اجرایی در بخش‌های مرتبط با این مرحله برای ماه آذر پیش‌بینی شده است. موضوع زمین و سایر الزامات اجرایی پروژه نیز از محورهای مورد توجه در ادامه روند احداث فرودگاه قم بود.

احداث فرودگاه قم از طرح‌های زیرساختی استان به شمار می‌رود و با هدف ایجاد ظرفیت حمل‌ونقل هوایی و پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی و ظرفیت‌های گردشگری و زیارتی استان دنبال می‌شود.

کد مطلب 6991581

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