رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از مدیرعامل آبفای کرمانشاه قدردانی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، با اهدای لوح سپاس از رضا داودی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه، به پاس تلاش‌ها، ایثارگری‌ها و مدیریت وی در دوران جنگ تحمیلی رمضان قدردانی کرد.

در این لوح، نقش مدیران ارشد در حفظ امنیت، هماهنگی ظرفیت‌های اجرایی، پشتیبانی از رزمندگان اسلام و تداوم خدمت‌رسانی به مردم در شرایط حساس کشور مورد توجه قرار گرفته است.

بر اساس متن این تقدیرنامه، اقدامات انجام‌شده در آن مقطع، بخشی از کارنامه خدمتگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران در مسیر انجام مسئولیت‌ها و حمایت از مردم به شمار می‌رود.

همچنین در بخشی از لوح سپاس، تدبیر، تعهد و روحیه جهادی رضا داودی از عوامل مؤثر در عبور استان کرمانشاه از شرایط دشوار آن دوران توصیف شده و بر نقش مدیریت مسئولانه و پایبندی به ارزش‌های نظام تأکید شده است.