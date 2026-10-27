مرد ۷۵ ساله مصدوم در ارتفاعات سروآباد با بالگرد به سنندج منتقل شد

بابک هدایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز سه‌شنبه در پی اعلام نیاز به انتقال تخصصی مصدوم سقوط از ارتفاع در اطراف روستای سرومال از توابع شهرستان سروآباد، بالگرد اورژانس هوایی سنندج برای انتقال وی به مرکز درمانی به پرواز درآمد.

وی افزود: این مرد ۷۵ ساله بر اثر سقوط از درخت دچار آسیب‌های متعدد شده و کاهش سطح هوشیاری داشت؛ به همین دلیل، پس از انجام مراقبت‌های پیش‌بیمارستانی و اقدامات لازم، با بالگرد اورژانس هوایی به پد بیمارستان کوثر سنندج منتقل شد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان ادامه داد: این عملیات، سی‌وهشتمین مأموریت اورژانس هوایی استان در سال جاری و ششصد و سیزدهمین مأموریت این مجموعه از ابتدای فعالیت تاکنون بود.

هدایی خاطرنشان کرد: در این مأموریت، علی‌اکبر آقامرادی به‌عنوان خلبان، عزیزمحمد عامریان به‌عنوان کمک‌خلبان و ناصر زندکریمی به‌عنوان کارشناس اورژانس هوایی حضور داشتند.