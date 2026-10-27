به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سیدجواد رضوی، معاون وزیر کار در سی‌ودومین جلسه کمیته آماربخشی تعاون، کار و رفاه اجتماعی که با حضور غلامرضا گودرزی، رئیس مرکز آمار ایران برگزار شد، ضمن تبریک روز ملی آمار و برنامه‌ریزی، آمار را زیرساخت حکمرانی اثربخش دانست و اظهار کرد: اگر آمار نتواند واقعیت‌ها را به‌درستی نشان دهد، برنامه‌ریزی از مسیر خود منحرف و اگر برنامه‌ریزی بر مبنای اولویت‌ها انجام نشود، تخصیص درست منابع نیز اتفاق نمی‌افتد و بدون ارزیابی نتایج اقدامات، امکان یادگیری، اصلاح و بهبود فراهم نخواهد شد.

توسعه ماهنامه آماری و حرکت به سمت داشبورد مدیریتی

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به روند توسعه فرایندهای آماری این وزارتخانه اشاره کرد و گفت: در ابتدای فعالیت دولت، سالنامه آماری منتشر می‌شد، اما با هدف افزایش کاربرد اطلاعات در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی، پیشنهاد شد انتشار داده‌ها در دوره‌های کوتاه‌تر و همراه با تحلیل‌های مرتبط انجام شود.

رضوی ادامه داد: این پیشنهاد به تولید ماهنامه آماری منجر شد و با مشارکت مجموعه‌های مختلف وزارتخانه و سازمان‌های تابعه، شاخص‌های موردنیاز به‌تدریج گردآوری و در قالبی منسجم ارائه شد.

وی با اشاره به طراحی داشبورد آماری با استفاده از ابزار پاور بی‌آی، اظهار کرد: همکاران مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی، محصولی را توسعه دادند که حاصل ترکیب دانش تخصصی حوزه آمار و برنامه‌ریزی با توانمندی فنی در استفاده از ابزارهای تحلیلی است و این رویکرد کمک می‌کند اطلاعات صرفاً در قالب جداول و گزارش‌ها باقی نماند و با قابلیت مناسب‌تری در اختیار مدیران قرار گیرد.

شروط استفاده از آمار در مدیریت

وی با تأکید بر اینکه صرف تولید آمار به معنای تصمیم‌گیری علمی نیست، تصریح کرد: داده، زمانی ارزش واقعی پیدا می‌کند که از کیفیت لازم برخوردار باشد، به‌درستی تحلیل شود و در زمان مناسب در اختیار فرد یا واحد تصمیم‌گیر قرار گیرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: مدیر موفق کسی نیست که صرفاً اطلاعات بیشتری در اختیار داشته باشد، بلکه مدیری است که با اتکا به اطلاعات معتبر، تصمیم درست‌تری می‌گیرد و مسئولیت نتایج آن را نیز می‌پذیرد.

وی پیوند میان آمار و برنامه‌ریزی با حوزه‌های توسعه مدیریت و منابع، منابع انسانی، پشتیبانی، تشکیلات، تحول اداری و فرایندهای سازمانی را ضروری دانست و گفت: تلاش شده است میان این بخش‌ها ارتباط برقرار شود تا مجموعه این ظرفیت‌ها در کنار یکدیگر به پیشران عملکرد وزارتخانه تبدیل شوند.

سامانه مبین؛ بستر پایش برنامه‌های عملیاتی و مصوبات اجرایی

رضوی در بخش دیگری از سخنان خود درباره برنامه عملیاتی سالانه وزارتخانه و نقش سامانه مبین در پایش عملکرد مجموعه‌ها اظهار کرد: برنامه‌های عملیاتی سالانه ابلاغ می‌شود و سازمان‌ها موظف‌اند نتایج اقدامات خود را به‌صورت ماهانه در سامانه مبین بارگذاری کنند تا ارزیابی و پیگیری اجرای برنامه‌ها امکان‌پذیر باشد.

وی بر ضرورت حفظ انسجام برنامه‌های عملیاتی تأکید کرد و افزود: برای مدیریت موضوعات فوری و ضرورت‌هایی که در طول سال پیش می‌آید، تلاش شده مسیرهای جداگانه‌ای با رویکرد مدیریت پروژه پیش‌بینی شود تا رسیدگی به این موضوعات به برنامه‌های اصلی سازمان آسیب وارد نکند.

رضوی با تبیین پیوند میان آمار، برنامه‌ریزی و مدیریت اثربخش، گفت: آمار زبان واقعیت است؛ برنامه‌ریزی هنر تبدیل شناخت به اقدام است و مدیریت اثربخش، توانایی تبدیل اقدام به نتیجه است. بر این اساس، اگر آمار نتواند واقعیت‌ها را به‌درستی نشان دهد، برنامه‌ریزی از مسیر خود منحرف می‌شود و اگر برنامه‌ریزی بر مبنای اولویت‌ها انجام نشود، تخصیص درست منابع نیز اتفاق نمی‌افتد. همچنین، بدون ارزیابی نتایج اقدامات، امکان یادگیری، اصلاح و بهبود فراهم نخواهد شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: هدف نهایی از تولید داده و اطلاعات باید افزایش قدرت شناخت مسائل، دقت تصمیم‌گیری و اثربخشی اقدامات باشد. به گفته وی، داده زمانی ارزش واقعی پیدا می‌کند که از کیفیت لازم برخوردار باشد، به‌درستی تحلیل شود و در زمان مناسب در اختیار تصمیم‌گیران قرار گیرد.