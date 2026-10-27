به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) در نظر دارد با هدف بهره‌گیری از توانمندی‌های علمی و تخصصی دانش‌آموختگان برتر دانشگاهی، تعدادی از متقاضیان واجد شرایط را برای همکاری در اجرای پروژه‌های تخصصی خود در حوزه علوم و فناوری اطلاعات شناسایی و ارزیابی کند.

فراخوان شناسایی متقاضیان همکاری در پروژه‌های تخصصی ایرانداک در چارچوب طرح شهید صیاد شیرازی

این فراخوان در چارچوب «طرح شهید صیاد شیرازی (تسهیلات خدمت نظام‌وظیفه تخصصی)» و با هدف شناسایی افراد واجد شرایط و علاقه‌مند به مشارکت در پروژه‌های تخصصی ایرانداک منتشر می‌شود.

زمینه‌های همکاری، متناسب با نیازهای پژوهشگاه، می‌تواند شامل طراحی و توسعه سامانه‌های نرم‌افزاری، مدیریت و تحلیل داده‌ها، هوش مصنوعی، پردازش زبان طبیعی، بازیابی اطلاعات و سایر حوزه‌های مرتبط با علوم و فناوری اطلاعات باشد.

از علاقه‌مندان دعوت می‌شود با تکمیل فرم و بارگذاری رزومه خود در نشانی https://irandoc.ac.ir/form/sayad، آمادگی‌شان را برای بررسی اولیه سوابق و شرکت در جلسات مصاحبه احتمالی اعلام کنند.

نکات مهم:

۱. ارسال فرم صرفاً به‌منزله اعلام علاقه‌مندی و درخواست بررسی اولیه برای همکاری با ایرانداک است و به‌معنای پذیرش نهایی، احراز شرایط بهره‌مندی از تسهیلات یا معرفی قطعی متقاضی در چارچوب طرح شهید صیاد شیرازی نیست.

۲. بهره‌مندی از تسهیلات این طرح مستلزم احراز شرایط و طی فرایندهای رسمی تعیین‌شده از سوی بنیاد ملی نخبگان و سایر مراجع ذی‌صلاح است. متقاضیان باید فرایند ثبت درخواست رسمی را مطابق اطلاعیه‌ها و شیوه‌نامه‌های جاری بنیاد پیگیری کنند.

۳. پس از بررسی اولیه اطلاعات و سوابق متقاضیان، افراد منتخب برای شرکت در مصاحبه دعوت خواهند شد. در صورت عدم دریافت دعوت به مصاحبه ظرف مدت یک ماه از تاریخ ثبت درخواست، متقاضی در این مرحله برای همکاری با ایرانداک انتخاب نشده است.

۴. زمانبندی و شرایط نهایی جذب تابع قوانین و مقررات بنیاد ملی نخبگان در این زمینه در نشانی http://sina.bmn.ir است.

توجه: دعوت به مصاحبه در ایرانداک جایگزین ثبت درخواست رسمی در سامانه بنیاد ملی نخبگان نیست و هیچ‌گونه تعهدی برای پذیرش متقاضی یا واگذاری پروژه به وی ایجاد نمی‌کند.