حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره زمان معرفی وزیر پیشنهادی اطلاعات به مجلس، گفت: فکر می‌کنم این موضوع به‌زودی انجام شود، چرا که مهلت ۴۵ روزه‌ معرفی وزیر پیشنهادی اطلاعات به پایان رسیده است.



وی افزود: البته این موضوع به این مسئله بستگی دارد که چه فردی برای این وزارتخانه معرفی شود و نیاز به اجتهاد دارد یا خیر.



نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر فرد معرفی‌شده دارای شرط اجتهاد باشد، این قانون است و از نظر قانونی مشکلی وجود ندارد، اما اگر قرار نباشد شرط اجتهاد در معرفی وزیر پیشنهادی اطلاعات به مجلس لحاظ شود، لازم است پیش از معرفی، مصوبه مجلس در این زمینه اخذ شود.



نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: به هر صورت قرار شده که این موضوع به‌زودی انجام شود.