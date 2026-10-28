وضعیت استقلال و پرسپولیس برای نخستین دربی؛ سرخ ها برتر از رقیب آبی

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دربی تاریخ فوتبال زنان ایران امروز (چهارشنبه ۵ آبان) از ساعت ۱۵ در شرایطی برگزار می‌شود که پرسپولیس و استقلال با کارنامه‌ای متفاوت پا به این مسابقه تاریخی می‌گذارند.

در یک سو سرخ‌پوشان با چهار پیروزی متوالی ۱۲ امتیاز و صدرنشینی در جدول قرار دارند و در سوی دیگر استقلال با هفت امتیاز و حضور در رتبه پنجم امیدوار است با متوقف کردن رقیب سنتی خود فاصله‌اش را با صدر جدول کاهش دهد.

در نگاه نخست آمار به سود پرسپولیس است. تیم نیلوفر اردلان در چهار مسابقه به چهار پیروزی رسیده در حالی که شاگردان مریم ایراندوست دو برد، یک تساوی و یک شکست را تجربه کردند. ولی با این حال بررسی مسیر دو تیم در هفته‌های ابتدایی نشان می‌دهد که برای ارزیابی شانس آن‌ها در این مسابقه نباید تنها به جایگاهشان در جدول بسنده کرد.

پرسپولیس با دست پر به دربی می‌رسد

پرسپولیس تا پایان هفته چهارم تنها تیم لیگ برتر فوتبال زنان است که موفق شده در تمام مسابقات خود به پیروزی برسد. چهار برد مقابل آوا تهران، ملوان بندرانزلی، وارش نوشهر و پالایش گاز ایلام ۱۲ امتیاز را برای سرخ‌پوشان به همراه داشته و آن‌ها را در صدر جدول قرار داده است.

اما نکته قابل توجه در کارنامه پرسپولیس تنها کسب امتیازات کامل نیست بلکه این تیم در چهار مسابقه ابتدایی حتی یک گل هم دریافت نکرده تا خط دفاعی سرخ‌پوشان به یکی از مهم‌ترین نقاط قوت آن‌ها تبدیل شود.

در این میان زهرا خواجوی نقش ویژه‌ای داشته است. دروازه‌بان پرسپولیس با ثبت چهار کلین‌شیت متوالی در فصل جاری در آستانه دربی با آماری قابل توجه قرار دارد و حالا باید برابر خط حمله استقلال از رکورد خود دفاع کند.

البته یک نکته مهم درباره کارنامه پرسپولیس وجود دارد. بخش عمده مسابقات ابتدایی این تیم مقابل رقبایی برگزار شده که در زمره مدعیان اصلی قهرمانی قرار ندارند. از این رو رویارویی با استقلال و سپس مسابقات پیش رو برابر دیگر مدعیان محک جدی‌تری برای سنجش توانایی‌های سرخ‌پوشان خواهد بود.

استقلال با امتیاز کمتر اما آزمون‌های دشوارتر

آبی‌پوشان پایتخت با دو برد، یک تساوی و یک شکست هفت امتیاز کسب کردند و در رتبه پنجم جدول قرار دارند. آماری که در مقایسه با کارنامه بی‌نقص پرسپولیس از ثبات کمتری حکایت دارد.

البته استقلال در هفته‌های ابتدایی با برنامه‌ای دشوار روبه‌رو بوده است. تقابل با خاتون بم، گل‌گهر سیرجان و سپاهان اصفهان سه آزمون مهم برای تیم مریم ایراندوست بود؛ مسابقاتی که اگرچه با نتایج متفاوتی همراه شد اما تجربه رویارویی با مدعیان را در اختیار آبی‌پوشان قرار داد.

مهم‌ترین نشانه از توانایی استقلال برای رقابت در سطح بالا پیروزی برابر سپاهان بود. آبی‌پوشان در شرایطی که نیمه نخست را با شکست یک بر صفر به پایان رسانده بودند در نیمه دوم با دو گل نیلوفر عظیمی نتیجه را تغییر دادند و به پیروزی رسیدند.

این بازگشت می‌تواند از نظر ذهنی برای استقلال اهمیت داشته باشد. تیمی که حالا می‌داند حتی در برابر رقبای قدرتمند نیز می‌تواند جریان مسابقه را تغییر دهد. با این وجود تکرار چنین عملکردی برابر پرسپولیسی که تاکنون گلی دریافت نکرده چالشی متفاوت خواهد بود.

دیوار پرسپولیس برابر ماشین گلزنی استقلال

یکی از جذاب‌ترین تقابل‌های دربی را باید در جدال زهرا خواجوی و نیلوفر عظیمی جست‌وجو کرد دو بازیکنی که در چهار هفته ابتدایی هر کدام در بخش متفاوتی از زمین عملکردی چشمگیر داشته‌اند.

خواجوی با چهار کلین‌شیت نماد استحکام خط دفاعی پرسپولیس بوده و عظیمی با گلزنی در هر چهار مسابقه استقلال مهم‌ترین سلاح تهاجمی آبی‌پوشان محسوب می‌شود.

مهاجم استقلال که فصل گذشته با ۹ گل عنوان خانم گل لیگ یک را به دست آورد و نقش مهمی در صعود این تیم داشت در لیگ برتر نیز روند گلزنی خود را ادامه داده است. او تاکنون پنج گل به ثمر رسانده و در تعقیب افسانه چترنور مهاجم گل‌گهر و صدرنشین جدول گلزنان قرار دارد.

در سوی مقابل خواجوی که سابقه ثبت ۹۵۳ دقیقه کلین‌شیت متوالی را در کارنامه دارد با انگیزه حفظ رکورد فعلی خود وارد این مسابقه می‌شود. بنابراین یکی از پرسش‌های اصلی دربی این است که آیا روند گلزنی عظیمی ادامه پیدا می‌کند یا پرسپولیس می‌تواند پنجمین کلین‌شیت متوالی خود را ثبت کند.