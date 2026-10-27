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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۰۸

اعضای هیئت‌رئیسه فراکسیون نمایندگان اهل سنت مجلس انتخاب شدند

اعضای هیئت‌رئیسه فراکسیون نمایندگان اهل سنت مجلس انتخاب شدند

اعضای هیئت‌رئیسه فراکسیون نمایندگان اهل سنت مجلس شورای اسلامی مشخص شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای هیئت‌رئیسه فراکسیون نمایندگان اهل سنت مجلس شورای اسلامی مشخص شدند.

بر این اساس، کمال حسین‌پور به‌عنوان رئیس، عثمان سالاری به‌عنوان نایب‌رئیس و محمدقسیم عثمانی به‌عنوان سخنگوی فراکسیون نمایندگان اهل سنت مجلس انتخاب شدند.

همچنین محمد نوردهانی و عبدالغفور امان‌زاده نیز به‌عنوان دبیران این فراکسیون انتخاب شدند.

کد مطلب 6991597
زهرا علیدادی

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