به گزارش خبرنگار مهر، اعضای هیئت‌رئیسه فراکسیون نمایندگان اهل سنت مجلس شورای اسلامی مشخص شدند.



بر این اساس، کمال حسین‌پور به‌عنوان رئیس، عثمان سالاری به‌عنوان نایب‌رئیس و محمدقسیم عثمانی به‌عنوان سخنگوی فراکسیون نمایندگان اهل سنت مجلس انتخاب شدند.



همچنین محمد نوردهانی و عبدالغفور امان‌زاده نیز به‌عنوان دبیران این فراکسیون انتخاب شدند.