اسماعیل فرخی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با پیگیری‌های مستمر، مجوز راه‌اندازی دومین بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان امام خمینی (ره) اسفراین از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخذ شده است.

وی در ادامه افزود: فرایندهای لازم برای اضافه‌شدن تخت‌های این بخش به پروانه بهره‌برداری بیمارستان در حال پیگیری است و تجهیزات پزشکی تخصصی مورد نیاز نیز با همکاری و حمایت هیئت امنای صرفه‌جویی ارزی تأمین شده است.

رئیس دانشکده علوم پزشکی اسفراین تصریح کرد: تخت‌های مراقبت‌های ویژه، ونتیلاتور یا دستگاه تنفس مصنوعی، دستگاه الکتروشوک، ساکشن و سایر تجهیزات تخصصی مورد نیاز، از جمله امکانات پیش‌بینی‌شده برای این بخش هستند که در ارائه مراقبت‌های پیشرفته به بیماران بدحال و بحرانی نقش مهمی دارند.

فرخی بیان کرد: بیمارستان امام خمینی (ره) اسفراین تاکنون دارای یک بخش مراقبت‌های ویژه بزرگسالان با ۹ تخت بوده است و راه‌اندازی دومین بخش مراقبت‌های ویژه، گامی مهم در افزایش ظرفیت بستری بیماران نیازمند مراقبت‌های تخصصی و ارتقای توانمندی‌های درمانی بیمارستان محسوب می‌شود.

وی در پایان گفت: با راه‌اندازی این بخش، ظرفیت ارائه خدمات مراقبت‌های ویژه افزایش می‌یابد و امکان پذیرش و مراقبت از تعداد بیشتری از بیماران بدحال در داخل شهرستان فراهم می‌شود؛ موضوعی که انتظار می‌رود به کاهش نیاز به اعزام برخی بیماران به مراکز درمانی خارج از اسفراین کمک کند.