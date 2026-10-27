به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا گل‌محمدی، رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) با اشاره به برگزاری میزگرد توسعه کشاورزی مدرن سازمان همکاری شانگهای با محوریت «بهره‌گیری از پایگاه کشاورزی سازمان شانگهای جهت پیشبرد همکاری‌های عملی در زمینه کشاورزی کم‌آب در مناطق خشک» در شهر یانگ‌لینگ چین، اظهار کرد: این رویداد به مدیریت «تی. آر. میدون»، معاون دبیرکل سازمان، برگزار شد و با اجماع بر سر الگوهای موفق مدیریت تنش آبی جمهوری اسلامی ایران و تصویب ابتکارات مشترک همراه بود.

وی با اشاره به جایگاه محوری ایران در این میزگرد افزود: جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر تجارب ملموس و ملی خود، آمادگی همه‌جانبه‌اش را برای ایفای نقش «هاب منطقه‌ای» در حوزه کشاورزی تاب‌آور اعلام کرد.

معرفی الگوهای موفق ایران در مدیریت تنش آبی

رئیس سازمان تات با تشریح مهم‌ترین محورهای تجربی ارائه‌شده از سوی هیئت کشورمان گفت: در قالب طرح ملی جهش تولید در دیم‌زارها، علی‌رغم خشکسالی‌های متوالی، از طریق الگوی کشت و کشاورزی حفاظتی، رکورد افزایش بیش از ۳۷ درصدی عملکرد در دیم‌زارها به ثبت رسیده است.

وی همچنین به طرح ملی تغذیه مصنوعی و آبخوان‌داری اشاره کرد و افزود: در این طرح، سیلاب‌های ویرانگر به منابع استراتژیک آب زیرزمینی تبدیل شده‌اند و این برنامه ۳۵ ایستگاه تحقیقاتی و ترویجی را در سراسر کشور پوشش می‌دهد.

توافق بر اجرای ۵ محور عملیاتی در حوزه فناوری‌های آبیاری

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به توافق اعضای حاضر برای ارتقای بهره‌وری آب در بخش کشاورزی، به تشریح ۵ محور عملیاتی مورد توافق (ایجاد بستر تبادل فناوری؛ تربیت و آموزش متخصصان؛ تحقیقات مشترک منطقه‌ای؛ ترویج و مزارع الگویی؛ و توسعه همکاری‌های تجاری و صنعتی)‌ پرداخت.

وی افزود: «ایجاد بستر تبادل فناوری» با سازماندهی نشست‌های سالانه سیاست‌گذاری آب و انتقال نوآوری‌های فناورانه با مشارکت مراکز دانشگاهی و پژوهشی؛ «تربیت و آموزش متخصصان» با پذیرش دانشجویان بین‌المللی و برگزاری دوره‌های مهارت‌افزایی از طریق مرکز آموزشی فناوری کشاورزی دیم چین؛ و «تحقیقات مشترک منطقه‌ای» با تشکیل تیم‌های پژوهشی در آزمایشگاه مشترک کشاورزی مناطق خشک با حضور دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی کشورهای عضو برای توسعه سامانه‌های هوشمند پایش خاک و آبیاری کم‌آب‌بر انجام خواهد شد.

گل‌محمدی ادامه داد: «ترویج و مزارع الگویی» نیز با راه‌اندازی پارک‌های نمایشی جهت نمایش ادوات هوشمند آبیاری و کوددهی و ارقام مقاوم، به همراه اعزام کارشناسان بین‌المللی؛ و «توسعه همکاری‌های تجاری و صنعتی» با برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی تجهیزات آبیاری و نشست‌های تجاری رودررو (B۲B) میان فعالان بخش خصوصی امکان‌پذیر خواهد بود.

موافقت با ابتکار مشترک فناوری‌های صرفه‌جویی آب کشاورزی

رئیس سازمان تات درباره سطح مشارکت کشورها در این رویداد گفت: در آیین افتتاحیه، استاندار استان شانشی و وزیر کشاورزی و امور روستایی جمهوری خلق چین سخنرانی کردند.

وی افزود: در ادامه، مقامات عالی‌رتبه کشاورزی از کشورهای جمهوری اسلامی ایران، بلاروس، قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان، مغولستان، کامبوج و نماینده ارشد سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) به تبیین دیدگاه‌ها و راهکارهای ملی خود پرداختند.

گل‌محمدی تصریح کرد: در بخش پایانی این رویداد نیز «وو ون‌گانگ»، معاون فرماندار استان شانشی، متن نهایی «ابتکار پایگاه کشاورزی سازمان شانگهای برای تقویت همکاری در فناوری‌های صرفه‌جویی آب کشاورزی» را قرائت کرد که با موافقت کامل حاضران همراه شد.

تشکیل کارگروه‌های تخصصی مشترک با مشارکت کشورهای عضو و فائو

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به قدردانی ویژه معاون دبیرکل سازمان همکاری شانگهای از مشارکت مؤثر و پیشنهادات راهبردی ایران، اظهار کرد: معاون دبیرکل این سازمان بر ضرورت اجرایی‌سازی هرچه سریع‌تر این الگوها در ساختار دبیرخانه سازمان تأکید کرد.

وی افزود: بر اساس توافقات انجام‌شده، مقرر شد طی ماه‌های آینده کارگروه‌های تخصصی مشترک با مشارکت کشورهای عضو و سازمان فائو تشکیل شود تا نقشه راه اجرایی، تبادل فناوری و سازوکارهای تأمین مالی طرح‌های کم‌آب‌بر را تدوین و عملیاتی کنند.

این توافقات در چارچوب توسعه همکاری‌های علمی و کشاورزی منطقه‌ای و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای برای ارتقای بهره‌وری آب و توسعه کشاورزی تاب‌آور صورت گرفت؛ اقدامی که چشم‌انداز نوینی برای دیپلماسی کشاورزی ایران در پهنه اوراسیا رقم خواهد زد.