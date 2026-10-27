به گزارش خبرنگار مهر، سجاد مخبر ظهر سه شنبه در دیدار اعضای کمیسیون بهداشت و درمان‌ مجلس شورای اسلامی از بیمارستان هزار تختخوابی خاتم قم با اشاره به برنامه بهره‌برداری از ظرفیت این بیمارستان اظهار کرد: هدف‌گذاری مجموعه این است که حتی زودتر از بهمن‌ماه امسال، امکان خدمت‌رسانی به مردم فراهم شود و ما حتی یک روز تأخیر در ارائه خدمات را نیز جایز نمی‌دانیم.



وی افزود: برآورد ما این است که چند روز پس از اتصال برق، برای آماده‌سازی و آغاز خدمت‌رسانی به ۳۰۰ تخت زمان نیاز داریم و امیدواریم با فراهم شدن مقدمات لازم، این ظرفیت در کوتاه‌ترین زمان ممکن در اختیار مردم قرار گیرد.



مدیرعامل نسیم سلامت با تأکید بر نحوه ارائه خدمات این مرکز بیان کرد: برنامه ما این است که مردم بتوانند از خدماتی با کیفیت بخش خصوصی و با تعرفه دولتی بهره‌مند شوند و این رویکرد، چه در چارچوب خرید خدمت از سوی دولت و چه بدون آن، دنبال خواهد شد.



مخبر با اشاره به اهمیت فراهم شدن امکان دسترسی مردم به خدمات درمانی باکیفیت گفت: تأکید ما بر این است که خدمات بیمارستانی با تعرفه دولتی ارائه شود تا مردم بتوانند از ظرفیت ایجادشده برای دریافت خدمات درمانی مناسب استفاده کنند.



قم برای توسعه خدمات درمانی ظرفیت و ضرورت دارد



مدیرعامل نسیم سلامت با تشریح دلایل انتخاب قم برای اجرای این طرح اظهار کرد: نیاز درمانی استان، موقعیت جغرافیایی و ضرورت تقویت آمادگی کشور در حوزه سلامت از جمله دلایل مهمی است که قم را به گزینه‌ای برای اجرای این پروژه تبدیل کرد.



وی افزود: قم علاوه بر نیازهای درمانی جمعیت خود، به دلیل قرار گرفتن در مسیرهای ارتباطی کشور و دسترسی مناسب، ظرفیت خدمت‌رسانی به بیماران استان‌های دیگر را نیز دارد و پیش‌بینی می‌شود بیماران از تهران و سایر استان‌ها نیز برای دریافت خدمات به این مرکز مراجعه کنند.



مخبر ادامه داد: برای پذیرش بیماران از ۱۷ استان کشور باید موقعیت مناسبی در نظر گرفته شود تا امکان دسترسی و ارائه خدمات فراهم باشد و قم از این منظر می‌تواند نقش مؤثری در پوشش نیازهای درمانی مناطق مختلف ایفا کند.



وی با اشاره به ملاحظات پدافند غیرعامل در توسعه زیرساخت‌های درمانی تصریح کرد: تقویت ظرفیت‌های بیمارستانی در نقاط مختلف کشور، از جمله قم، می‌تواند در شرایط بروز حوادث و اختلالات احتمالی، اهمیت ویژه‌ای داشته باشد و به توزیع مناسب‌تر امکانات درمانی کمک کند.



مدیرعامل نسیم سلامت با بیان اینکه نیازهای درمانی خود استان نیز در انتخاب قم مورد توجه بوده است، گفت: قم از جمله استان‌هایی است که با محدودیت‌ها و نیازهایی در حوزه خدمات روبه‌روست و توسعه زیرساخت‌های درمانی آن، علاوه بر پاسخ‌گویی به نیازهای محلی، می‌تواند به پوشش نیاز مناطق پیرامونی نیز کمک کند.



مشارکت دولت و بخش خصوصی، راهکار رفع ناترازی است



مخبر با اشاره به الگوی سرمایه‌گذاری در این طرح اظهار کرد: مدل اجرایی ما بر پایه مشارکت عمومی و خصوصی یا همان الگوی PPP شکل گرفته است و معتقدیم این شیوه می‌تواند در برطرف کردن فاصله میان نیازهای حوزه سلامت و ظرفیت‌های موجود نقش‌آفرین باشد.



وی افزود: در حوزه اقتصاد سلامت، یکی از مسائل اساسی، فاصله میان میزان تقاضا برای خدمات و امکانات در دسترس است و مشارکت دولت و بخش خصوصی می‌تواند راهکاری برای پاسخ‌گویی به این نیازها باشد.



مدیرعامل نسیم سلامت با تشریح رویکرد توسعه این الگو بیان کرد: دولت در برخی مناطق از جمله قم، قزوین و کرج نیاز به توسعه ظرفیت‌های درمانی را مطرح کرده است و ما نیز آمادگی داریم نیازهای اعلام‌شده در استان‌های دیگر را بررسی کنیم و در صورت فراهم بودن شرایط، برای توسعه خدمات اقدام کنیم.



مخبر ادامه داد: مجموعه ما برای اجرای این برنامه در چند نقطه کشور هدف‌گذاری کرده و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، قرار است این الگو در هفت استان دنبال شود تا هر مرکز بتواند علاوه بر جمعیت استان محل استقرار، به دو یا سه استان پیرامونی نیز خدمات ارائه دهد.



وی با اشاره به روند انتخاب محل آغاز این طرح گفت: در میان چند گزینه مطرح‌شده، قم به‌عنوان نقطه شروع انتخاب شد و برنامه توسعه نیز با توجه به نیازهای درمانی و ملاحظات آمایش سرزمینی دنبال می‌شود.



هدف ما تغییر مسیر ارائه خدمات سلامت است



مدیرعامل نسیم سلامت با اشاره به تجربه‌های پیشین این مجموعه در ارائه خدمات درمانی اظهار کرد: ما در قرچک نیز تجربه اجرای چنین الگویی را داشته‌ایم و امیدواریم با حمایت وزارت بهداشت و همراهی مسئولان، امکان گسترش این شیوه در سایر مناطق کشور فراهم شود.



وی افزود: تجربه ارائه خدمات باکیفیت و تعرفه دولتی می‌تواند زمینه‌ای برای توسعه این الگو باشد و معتقدیم با تداوم حمایت‌ها، در آینده نزدیک شاهد اجرای نمونه‌های دیگری از این طرح در کشور خواهیم بود.



مخبر با قدردانی از سرمایه‌گذارانی که در اجرای این برنامه مشارکت کرده‌اند، گفت: سرمایه‌گذاران و مجموعه‌هایی که به این طرح اعتماد کردند، مسئولیت مهمی را پذیرفته‌اند و از همراهی آنان قدردانی می‌کنم.



وی تصریح کرد: از ابتدای فعالیت تلاش کردم در جایگاهی قرار نگیرم که منافع شخصی در تصمیم‌گیری‌ها دخالت داشته باشد و اعتقاد دارم اجرای این مسیر باید با هدف تأمین منافع مردم و بهبود نظام سلامت دنبال شود.



مدیرعامل نسیم سلامت با اشاره به ضرورت حمایت از طرح‌های توسعه‌ای حوزه درمان خاطرنشان کرد: تجربه‌های گذشته و همراهی مسئولان می‌تواند به گسترش این مدل کمک کند و امیدواریم با پشتیبانی وزارت بهداشت و همکاری دستگاه‌های مرتبط، ارائه خدمات درمانی باکیفیت و تعرفه دولتی در مناطق بیشتری از کشور امکان‌پذیر شود.