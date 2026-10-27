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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۱۷

دیدار امیر قطر با پزشکیان؛ تاکید بر تقویت روابط دوجانبه و توسعه همکاری

دیدار امیر قطر با پزشکیان؛ تاکید بر تقویت روابط دوجانبه و توسعه همکاری

رئیس‌جمهوری اسلامی ایران وامیر قطر، در حاشیه هشتمین اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز در روسیه، با یکدیگر دیدار و درباره راهکارهای توسعه روابط دوجانبه و تقویت همکاری های گفتگو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، و شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، در حاشیه هشتمین اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز در روسیه، با یکدیگر دیدار و درباره راهکارهای توسعه روابط دوجانبه و تقویت همکاری‌های مشترک در حوزه انرژی گفت‌وگو کردند.

در این دیدار، طرفین ضمن بررسی آخرین وضعیت روابط تهران و دوحه، بر اهمیت گسترش مناسبات سیاسی و اقتصادی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای ارتقای سطح همکاری‌های دوجانبه تأکید کردند.

همکاری در حوزه انرژی، توسعه تعاملات اقتصادی و تجاری و تقویت هماهنگی میان کشورهای صادرکننده گاز از جمله محورهای مورد توجه در این دیدار بود.

اخبار تکمیلی متعاقبا از طریق سکوهای اطلاع رسانی دفتر رئیس‌جمهور منتشر خواهد شد.

کد مطلب 6991613
محسن صمیمی

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