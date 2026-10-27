به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجید باباخانی رئیس سازمان هیئت‌ها و تشکل های دینی در پیامی دوگانه سازی بین هیئت های مذهبی و تجمعات مردمی را نادرست خواند و گفت: ایجاد دوگانه بین تجمع و هیئت و روضه، اتفاق بسیار بدی است که بعضی از بزرگواران در اربعین هم همین کار را کردند و بین اربعین و تجمع در واقع دوگانگی ایجاد کردند که این کار اشتباهی بود.

وی افزود: دیدیم که هیئت‌ها با قوت، هم اربعین را برگزار کردند و هم تجمعات را رها نکردند. اینکه بعضی بگویند مداحان و هیئت‌های ما از روی شهوت خودشان روضه برپا می‌کنند، این حرف هم اشتباه است. هیئت‌های ما بر اساس بصیرت خودشان روضه‌داری و هیئت‌داری می‌کنند و به تکلیف خودشان عمل می‌کنند.

باباخانی تأکید کرد: هیئت‌های ما با قوت، هم تجمعات را برپا می‌کنند و هم روضه‌ها را برگزار می‌کنند. این تجمعات و نظام ما از برکت دامن پرمهر حضرت صدیقه سلام‌الله‌علیها برپاست و ان‌شاءالله با قوت ادامه پیدا می‌کند.